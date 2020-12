Na lockdown en vuurwerkverbod ook al geen oliebollen dit jaar? ‘Zware storm Bella blaast olliebollen drive-in aan flarden’

Nu we dachten dat we alles wel een beetje hadden gehad (hoewel, er staat ons vermoedelijk nog een chaotische Oudjaarsnacht te wachten) trekt er ook nog eens een zware storm over ons land. Storm Bella laat dan ook in de nadagen van dit rampjaar nog een spoor van vernieling achter zich.

Volgens Hart van Nederland kende Bella zelfs geen genade voor zo’n beetje het allerlaatste stukje traditie dat nog niet is verboden door Mark Rutte en Hugo de Jonge: de oer-Hollandse oliebol. In het Gelderse Westervoort werd een oliebollen drive-in door de storm omver geblazen.

Om zich aan de strenge regels van Rutte en De Jonge te houden bedacht een creatieve ondernemer de zogeheten oliebollen drive-in. Zo werd bijvoorbeeld voorkomen dat er flinke rijen voor zijn kraam zouden ontstaan waardoor het coronavirus vrij spel zou krijgen. Maar ook deze creatieve oplossing was de desbetreffende ondernemer dus niet gegund.

“De voorspelling was dat het hier in deze regio zou meevallen. We hebben er toen maar niet voor gekozen om de tent af te breken, dat zou echt veel werk zijn”, aldus de eigenaar van de oliebollen drive-in.

Kortom: Zelfs als je nog iets leuks, lucratiefs en bovenal legaals weet te bedenken in rampjaar 2020, dan is zelfs dat de hard getroffen ondernemingswereld blijkbaar niet gegund. Dan maar zonder oliebollen dit jaar afsluiten. Bitterkoekjes passen misschien beter bij de stemming, en zijn gewoon verkrijgbaar bij de supermarkten die ook gewoon altijd open zijn. Alvast een beter 2021 gewenst!