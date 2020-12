Nederlandse lockdown-drama! Winkel-ongelijkheid wegens verkoop niet-essentiële producten

De lockdown in Nederland is nog niet eens volledig van kracht en het land kampt nu al met het meest Nederlandse probleem ooit. Winkeliers en consumenten raken helemaal in de war, want waarom mag de Primera geen tijdschriften verkopen maar een supermarkt wel? En zijn sigaren essentieel?

De politie in Schijndel heeft de Hema opgedragen het assortiment te verkleinen. Het is namelijk niet te verkopen (sorry) aan de rest van de winkeliers dat er bij die winkel nog gewoon lingerie kan worden gekocht, terwijl kledingzaken de tent moeten sluiten. Op die manier zou iedere winkel die een pakje kauwgom aanbiedt wel open kunnen blijven. En zo is er een discussie losgebarsten over wat nou precies wel en niet essentieel is, want zoals het nu gaat is het volstrekt oneerlijk voor veel winkeliers.

Volgens mij hebben winkeliers niet heel veel opties. Ze moeten duidelijk niet-essentiële producten uit de schappen halen. Maar wat ze daarnaast wél zouden kunnen doen is die producten gaan bezorgen. Eigenlijk hetzelfde als wat de horeca tijdens de eerste lockdown deed (en nog steeds doet). Dat hoeft ook echt geen 24-uursservice te worden en mensen kunnen heus wel een dagje langer wachten op hun favoriete magazine, maar zo houden ze tenminste wel hun winkel overeind. Zo moeilijk kan dat toch ook niet zijn? Dan kunnen we het snel weer hebben over de echte problemen, in plaats van de Hema die een lingeriesetje verkoopt omdat ze ook rookworst aanbieden.