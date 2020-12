NPO Radio 1 klaagt: ‘Normaal wordt er gelekt, nu moeten we speculeren!’

Bij de NPO radio zijn ze niet te spreken over het kabinet. Vandaag even, tenminste. Want de ministers en staatssecretarissen lekken totaal geen informatie over de op handen zijnde ‘coronamaatregelen.’ En dat vinden ze bij de NPO niet leuk.

Kim van Keken was vandaag even aan het luisteren naar NPO Radio 1 toen haar iets opviel. De dames en heren van de publieke radio deden hun beklag, namelijk, over het gebrek aan lekken vanuit de regering/crisisberaad.

‘Normaal wordt er gelekt. Nu niet. Dus moeten we we speculeren.’ Het wordt echt gezegd op NPO radio 1. — kim van keken (@kimvankeken) December 14, 2020

“Normaal wordt er gelekt. Nu niet. Dus moeten we speculeren,” aldus de NPO’ers.

Dat is wel heel triest, inderdaad. En waar haalt het kabinet het lef vandaan om niet gewoon te lékken! Verdorie zeg. Weten ze dan niet dat ‘journalisten’ totaal afhankelijk zijn van die lekken? Dat ze niets kunnen als ze niet opgebeld worden door deze of gene minister met wat geheime informatie?

Marianne Zwagerman heeft de perfecte reactie op deze klacht van de ‘journalisten’:

Normaal functioneren wij als de PR-afdeling van de overheid. Nu moeten we ons journalistieke werk doen maar waarom zouden we als we ook kunnen speculeren 🤓 https://t.co/qKPX4nAczK — Marianne Zwagerman (@mariannezw) December 14, 2020

Zij vat de opmerkingen van de NPO’ers als volgt samen: “Normaal functioneren wij als de PR-afdeling van de overheid. Nu moeten we ons journalistieke werk doen maar waarom zouden we als we ook kunnen speculeren.”

Dat is het precies. Normaal gesproken herhalen ze letterlijk wat de overheid graag wil. Maar nu kunnen ze dat niet omdat … ze geen talking points gekregen hebben. Dan denk je bij jezelf: oké, dan ga je uitzoeken. Werk verrichten. Hard aan het werk. Neen. Zij gaan dan maar ‘speculeren.’ Want échte journalistiek is al heel lang dood in ons land — zéker bij de NPO.