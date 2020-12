OMT-lid Marion Koopmans blikt terug: “We hebben een heel strakke logische lijn gevolgd”

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans kijkt terug op een roerig jaar, ineens is ze een van Nederlands meest bekende virologen. Dat ze bekend werd leverde ook flink wat kritiek op, op sociale media werd ze vaak genoeg hard aangevallen. Toch is ze van mening dat ze als lid van het OMT een duidelijke en logische lijn heeft gevolgd.

Over de ‘logische lijn’ van het OMT valt genoeg af te dingen, veel mensen hebben kritiek op het feit dat iedereen rondom het kabinet er een andere mening op nahield. Er was nooit een strakke lijn. Toch vindt Koopmans van wel.

Voorzitter van de Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, heeft meer dan genoeg kritiek op het kabinet en haar beleid. Zo was er volgens hem juist nooit één strakke lijn te vinden.

,,Sorry, dat ik het zeg: waarom denk je dat het met die winkels vorige week misging? Omdat er iemand op het ministerie iets bedacht had. Het zou bij ons in de gemeente juist heel apart zijn als de wethouder van Economische Zaken in de openbaarheid zich ook ineens met van alles rond de crisisaanpak ging bemoeien. Uiteindelijk is het draagvlak voor een groot deel van de bevolking het grootst als ze het gevoel hebben dat er een overheid is die niet alles weet en dat ook niet pretendeert, maar wel een koers heeft met twee voeten op de grond en standvastig is. En niet met verschillende monden spreekt.”

Koopmans is van mening dat de lijn van adviezen vanuit het OMT wel strak was, maar dat het qua communicatie misschien wat beter had gekund. Dat is nogal een understatement.

„Natuurlijk voel ik die verantwoordelijkheid, maar ik heb vooral de drive om dingen uit te zoeken. Ondanks de sneltreinvaart waarin alles gebeurt en beslissingen moeten worden genomen. We proberen als team zoveel mogelijk te wegen maar natuurlijk kunnen ergens fouten inzitten, dat weet je. Je hebt nu eenmaal niet wekenlang de tijd om iets uit te zoeken en vervolgens eens een peiling te organiseren. Maar ik kan mezelf na dit jaar recht in de spiegel aankijken. We hebben een heel strakke logische lijn gevolgd. Alleen hadden we die lijn misschien nóg beter met de buitenwereld moeten delen. Dat is een les voor de toekomst.”