Veiligheidsbaas Hubert Bruls stampt coronamaatregelen kabinet de grond in: ‘Hopseflopsbeleid!’

Dat het coronabeleid van het kabinet van geen kant deugt, is iets wat een blinde nog wel kan zien. Maar het kabinet krijgt er nu een gevoelige criticaster bij: Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. In Den Haag is er geen centrale aansturing meer, verwijt hij de voortsukkelende Rutte en De Jonge, waardoor veel zaken soms misgaan.

Hij is klaar met er doekjes om winden. In een interview dat Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio’s, heeft gegeven aan de Gelderlander is hij niet mals. De communicatie tussen Den Haag en de gemeenten schiet ernstig tekort, vindt hij. Vaak genoeg hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s lijnrecht tegenover de ministers gestaan. Zo wilde Bruls er niks van weten om de crisisstructuur af te bouwen in de zomer, het kabinet wilde dit wel… en de rest is geschiedenis. We zitten nu middenin een hevige tweede golf.

Bruls ziet dit desastreuze besluit als reden waarom er vandaag de dag soms zo weinig draagvlak is voor de coronamaatregelen. Ook zegt hij terecht dat de interne meningsverschillen binnen het kabinet niet bevorderlijk zijn voor het leiden van de crisis. Als diverse ministeries andere meningen erop nahouden straalt dit weinig kracht uit:

,,Sorry, dat ik het zeg: waarom denk je dat het met die winkels vorige week misging? Omdat er iemand op het ministerie iets bedacht had. Het zou bij ons in de gemeente juist heel apart zijn als de wethouder van Economische Zaken in de openbaarheid zich ook ineens met van alles rond de crisisaanpak ging bemoeien. Uiteindelijk is het draagvlak voor een groot deel van de bevolking het grootst als ze het gevoel hebben dat er een overheid is die niet alles weet en dat ook niet pretendeert, maar wel een koers heeft met twee voeten op de grond en standvastig is. En niet met verschillende monden spreekt.”

Bruls heeft helemaal gelijk wanneer hij zegt dat de wispelturigheid van het kabinet ook de macht en invloed van het kabinet ondermijnt. Voor veel mensen, en met name de ondernemers, zijn het onzekere én ook onduidelijke tijden. Kijken we terug naar dit jaar dan zien we vaak genoeg dat eerdere maatregelen van de een op de andere dag worden aangepast.

Dit schept veel onduidelijkheid, en zorgt er ook voor dat het kabinet weinig kracht uitstraalt.

,,Mensen willen dat die crisisbestrijders een plan hebben. Mensen verwachten van hun leiders een bepaalde visie, en consequent gedrag. Perspectief geven is soms ook duidelijk zijn over wat er níet gelijk gaat gebeuren. Ik heb liever een langere periode van duidelijkheid, dan maar streng, dan steeds dat hopseflopsbeleid.”

Bruls heeft in dezen natuurlijk voor de volle 100% gelijk. Het is vrij simpel: mensen willen duidelijkheid en dat is iets wat al de gehele coronacrisis ontbreekt. Zeker van de kant van het door Hugo de Jonge en Mark Rutte geleide kabinet.