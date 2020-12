Omtzigt moet die nummer 1-positie gewoon claimen, en CDA-bestuur niet Hoekstra uit hoge hoed laten toveren

Pieter Omtzigt houdt zich verdacht stil, terwijl het CDA-partijbestuur openlijk samenspant tegen de gedoodverfde CDA-leider-in-waiting. Gaat hij nu gewoon afwachten totdat Rutger Ploum hem openlijk passeert voor Wopke Hoekstra?

Er zijn weinig Kamerleden in dit land die bij links en rechts zo geliefd zijn als Pieter Omtzigt. Waarom? Niet omdat hij tot hun respectievelijke bloedgroepen behoort. Wél omdat hij gewoon heel erg goed is in wat hij doet. Of het nu gaat om Nederlandse pensioenen verdedigen in Europa, de corrupte Maltese regering bestrijden of de kindertoeslagaffaire blootleggen én oplossen… Omtzigt doet het allemaal, en werd voor die parlementaire titanenkracht beloond met een tweede plek tijdens de CDA-lijsttrekkersverkiezing van afgelopen zomer. Op een nippertje had hij Hugo de Jonge van de troon weerhouden: 49,3% was de eindstand voor Omtzigt.

Nu De Jonge na een halfjaar al het veld ruimt, ligt het voor de hand dat Omtzigt de kar gaat trekken. Zoals ik vanochtend dus al schreef. Iedere andere uitkomst is gewoonweg ondemocratisch en ongelofelijk disloyaal aan misschien wel de beste parlementariër van heel Nederland.

En fin, soms zijn mensen niet voornemens om te doen wat democratisch is, wat juist is of zelfs maar in staat om in het partij- en landsbelang te handelen. Het CDA-partijbestuur nog het minst van allemaal. Dat mag voor Omtzigt echter geen reden zijn om bij de pakken neer te zitten. Want zoals de aloude uitdrukking luidt: als Mozes niet naar de berg komt… nou, dan moet de berg maar naar Mozes komen.

Omtzigt moet daarom niet lijdzaam gaan toezien hoe het CDA-bestuur aan zijn stoelpoten zaagt en als een duveltje uit een doosje minister Wopke Hoekstra presenteert als ineens dé ideale lijsttrekker voor 2021, daarmee pretenderend dat de lijsttrekkersverkiezing die op 14 juli eindigde helemaal niet heeft plaatsgevonden. Want Wopke wil wel, hoor. Die zegt: “Het is nu aan het bestuur hoe de procedure voor de lijsttrekker wordt ingevuld,” en: “Ik zal erover na moeten denken, zal het thuis moeten bespreken.” De minister van financiën geeft het CDA-bestuur van Rutger Ploum dus carte blanche om de lijsttrekkersverkiezing uit de annalen van het CDA te schrappen en gewoon voor een kroningsceremonie te gaan – ten gunste van Hoekstra zelf, dus.

Pieter, blijf dus niet langer op je handen zitten: laat je niet bestelen. Pak het podium, en roep jezelf uit tot de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Plaats ze maar voor een voldongen feit, en toon dat je behalve een dossiervreter van wereldklasse ook een geboren leider bent. Laat die De Jonge-kliek je er niet zomaar uitwerken!