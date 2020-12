Onderzoeksrapport toeslagenaffaire laat geen spaan heel van kabinet: ‘Men praat over aftreden’

Kabinet, Tweede Kamer, de ministeries van Financiën en Sociale Zaken, de Nederlandse rechtspraak en de Belastingdienst hebben allemaal op grote schaal gefaald in de toeslagenaffaire. Dat is de conclusie van de parlementaire commissie hierover in haar eindverslag. Volgens journalist Ton F. van Dijk wordt er in het kabinet gesproken over een mogelijk aftreden van de héle regeringsploeg.

Eindelijk is het dan zover. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de toeslagenaffaire en van dat onderzoek is nu een rapport opgemaakt. De conclusies liegen er niet om: overal is er een enorme puinhoop gemaakt. Rechters hebben verkeerd gehandeld, de Tweede Kamer heeft het laten liggen, de Belastingdienst heeft er potje van gemaakt, en — bovenal — het kabinet en de ministeries van Financiën en Sociale Zaken hebben op grote schaal geblunderd. Hele families zijn kapotgemaakt, en dat komt door overheidsinstellingen.

De NOS vat samen:

Dat het onrecht ongekend was, blijkt volgens de commissie onder meer doordat het lang heeft geduurd voordat de omvang en ernst door de politieke en ambtelijke top werden erkend. Bovendien was de informatievoorziening vanuit de Belastingdienst beperkt en stond de manier waarop ouders werden aangepakt in geen verhouding stond tot wat hun werd verweten, vaak ook nog eens onterecht.

En dan is dit er ook nog:

In het rapport wordt de rol van veel betrokken huidige en voormalige bewindslieden kritisch besproken. De hardste kritiek lijkt uit te gaan naar Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën in het tweede kabinet-Rutte en nu minister van Economische Zaken. Hij krijgt het verwijt dat hij vanaf augustus 2017 “persoonlijk op de hoogte was van de groepsaanpak, de gebrekkige rechtsbescherming en de disproportionele gevolgen voor ouders van de fraudeaanpak”.

Met andere woorden, de politiek heeft er een enorme puinhoop van gemaakt. Het is ondenkbaar dat hier niemand voor verantwoordelijk wordt gehouden.

En dat brengt me bij een tweet van journalist Ton F. van Dijk:

De NOS meldt donderdagochtend dan ook dat er in het kabinet ook over gesproken wordt om maar met zijn allen af te treden. #toeslagenaffaire Alles en iedereen heeft gefaald, stelt keihard rapport over toeslagendrama https://t.co/LQ9WGmEMfK via @volkskrant — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) December 17, 2020

Hij voegt daar aan toe (en nee, deze man is bepaald geen rechtse houwdegen, hij stond eerder dit jaar aan de start van de hetze tegen FVD):

De enige politieke daad die kan volgen op het vernietigende rapport in de #toeslagenaffaire is dat het gehele kabinet opstapt. De geconstateerde verwijten laten eenvoudig geen andere oplossing toe. — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) December 17, 2020

Als zelfs mainstream journalisten roepen dat het kabinet niet meer kan blijven zitten móét het gewoon einde oefening zijn voor Rutte III. Natuurlijk is dat voor die politici verder helemaal geen probleem. Ze treden officieel af, blijven demissionair aan, en kunnen na de verkiezingen gewoon weer een nieuwe regering vormen door te zeggen dat de vórige regering al verantwoordelijkheid had genomen voor het eigen falen.

Dus ja. Klaar is kees. En Kees ook.

En dat… dat steekt. Zo gaat het steeds in de politiek maar gezien het lijden dat de betrokkenen veroorzaakt hebben moet je je afvragen of er geen ruimte is voor vergaande maatregelen, onder meer met behulp van het strafrecht. Want het kan toch niet zo zijn dat hele families kapot zijn gemaakt, maar dat de verantwoordelijken feitelijk even een tikje op de vingers krijgen en daarna weer lekker door kunnen gaan met hun carriere?