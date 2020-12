Ongelooflijk! Clowntje Hugo de Jonge neemt ons middenin lockdown mee “naar de mooiste plekken in Rotterdam”

Dit zegt werkelijk alles over Hugo de Jonge. Hij ligt zwaar onder vuur omdat hij als zorgminister een enorme puinhoop maakt van de strijd tegen het coronavirus, maar zie! Meneer verkondigt heel blij dat hij Elsevier magazine meegenomen heeft op een fietstocht door Rotterdam: “down memory lane.”

Stel je voor: volgens jouw eigen cijfers gaan er duizenden mensen dood door een enorm vervelend, besmettelijk nieuw virus. Je hamert daar elke dag weer op. Op het moment van schrijven zijn er 10.000 ‒ 12.000 nieuwe besmettingen die dagelijks aangekondigd worden. Het zijn vre-se-lij-ke cijfers. Er is een lockdown omdat het virus zo gevaarlijk zou zijn dat business as usual écht niet kan. De zorg wordt dan ‘overbelast’ met ‘nog meer doden’ als gevolg.

Volgens jou dan, hè.

Tegelijkertijd is er enorme kritiek op jou persoonlijk omdat Nederland als vrijwel enige EU-land niet in staat is om deze maand te beginnen met het vaccineren van de bevolking. Een paar dagen geleden ben je daar nog voor aangepakt in de Tweede Kamer zelf, met Kamerleden die zo ongeveer over elkaar heen vielen om jouw wanstaltige incompetentie te veroordelen.

En dan werk je hier aan mee én zet je het ook nog eens heel blij op Twitter:

Op de fiets door Rotterdam. Ik nam @ewmagazinenl mee naar de mooiste plekken, down ‘memory lane’. #Rotterdam ❤️ pic.twitter.com/uvtzp0P5PM — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 20, 2020

Kijk eens hoe blij hij is. Hoe geweldig hij dit vindt. Hoeveel plezier hij erin schept dat Elsevier hem hiervoor gevraagd heeft… en dat hij dit kan doen.

En kijk eens hoe fan-tas-tisch het voor hem is om dit online te zetten. Met foto’s, screenshots en al.

Dan kun je toch niet anders dan concluderen dat het ego van Hugo de Jonge van historische, epische, en zelfs mythologische proporties is? Zelfs voor de maastaven van Den Haag, waar de ego’s enorm zijn. En dat hij ook nog eens een bijna net zo grote plaat voor zijn kop heeft als de rest?

