Op Urk was het alvast Nieuwjaar: ‘ME ingezet na gooien molotovcocktails en zwaar vuurwerk’

Op Urk hebben jongeren alvast laten zien wat we waarschijnlijk kunnen verwachten met Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Op notabene Pakjesavond moest het christelijke dorp de hulp inschakelen van de Mobiele Eenheid. Er waren groepen jongeren op straat die volgens een gemeentewoordvoerder met molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk gooiden. Na een aantal charges van de ME keerde na middernacht de rust op straat terug. Een aantal jongeren werd aangehouden.

Het normaal zo rustige Urk gaat al wekenlang gebukt onder verveelde ontspoorde jongeren, maar als we denken dat dit typisch is voor het eiland hebben we het mis. Waarschijnlijk zijn ze op Urk zelf trendsetters, wat zoveel wil zeggen als: ‘We gaan een ontzettend onrustige Oud & Nieuw tegemoet’.

Op Urk werden dan ook meerdere jongeren gearresteerd vanwege “baldadigheid” en het illegaal afsteken van vuurwerk. Om hoeveel jongeren het precies gaat is niet bekend.

De avond begon rustig. Rond 23:00 uur werd met extreem zwaar vuurwerk en molotovcocktails gegooid. Om 23:30 uur vaardigde de burgemeester een noodbevel uit en veegde de ME de omgeving van het Wilhelminapark schoon. — Gemeente Urk (@Gemeente_Urk) December 6, 2020

Tien mensen die in de afgelopen weekeinden betrokken zouden zijn geweest bij rellen in Urk, kregen eerder voor dit en komende weekenden een gedragsaanwijzing. Ze moeten op vrijdag- en zaterdagavond thuisblijven. Het Openbaar Ministerie beslist later of deze tien worden vervolgd voor hun gedrag op straat, aldus De Telegraaf.

De ‘trend’ die we nu op Urk zien zal waarschijnlijk wel overwaaien naar de rest van Nederland. Alleen al om die reden staat de politie paraat om in te grijpen tijdens Oud en Nieuw. Ga er maar vanuit dat Oud en Nieuw 2020 een stuk onrustiger zal verlopen dan in voorgaande jaren. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.