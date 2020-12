Oxford-professor: ‘Veel te vroeg om te stellen dat nieuwe corona-variant 70 procent besmettelijker is!’

Wetenschappers spreken zich uit tegen de claim dat de nieuwe virusvariant die in Groot-Brittannië is opgedoken daadwerkelijk 70 procent besmettelijker is dan het originele Covid-19. Sowieso is de angst die erdoor wordt aangewakkerd onterecht, want het lijkt niet dodelijker te zijn dan het originele virus uit Wuhan.

Carl Heneghan, professor Evidence Based Medicine aan het Nuffield Department of Primary Care, dat is verbonden aan de Universiteit van Oxford, is bijzonder sceptisch over de claim dat de nieuwe variant van COVID-19 tot 70 procent besmettelijker is dan het originele coronavirus dat nu de wereld in zijn greep houdt. Volgens hem is het namelijk veel te vroeg om daar conclusies over te trekken. En daarin is hij niet alleen, zo zegt hij zelf:

‘Alle experts zeggen dat het veel te vroeg is om dergelijke conclusies te trekken over de besmettelijkheid van deze nieuwe variant.’

En eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit. De nieuwe variant schijnt niet dodelijker te zijn dan het origineel, dus waar hebben we het over? Als iedereen zich aan de maatregelen houdt dan kan ook die nieuwe variant niet overspringen.

Zelfs als het klopt van die 70 procent, dan ben je dus in feite alleen makkelijker te besmetten als je je toch al niet aan de regels houdt. Zo simpel is het. En als die 70 procent niet klopt, dan verandert dat nog steeds niets aan de situatie. Het angst zaaien mag wel eens ophouden: zolang iedereen zich aan de regels blijft houden en zoveel mogelijk het contact met anderen beperkt, heeft het virus überhaupt geen kans om zich op zo’n manier te gaan muteren.

Bovendien: de vaccinaties komen eraan, dus laat laat die hele angst maar gewoon achterwege.