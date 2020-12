Populaire doorstroomrichtingen na het voltooien van een rechtenstudie

Een rechtenstudie is een prima basis om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Er zijn allerlei mogelijkheden om met een rechtenstudie te gaan werken en om je nog verder te ontwikkelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om HBO Rechten te doen om daarna bij een commercieel bedrijf, zoals een verzekeraar te gaan werken. Of om als ambtenaar aan de slag te gaan en bij een gemeente of bij een andere overheidsinstelling te werken. Na het voltooien van een rechtenstudie zijn er bovendien diverse populaire doorstroomrichtingen en welke dat zijn ontdek je hier.

Master of Business Administration

In deze tijd ligt de aandacht op een leven lang leren om iedereen in staat te stellen zichzelf verder te ontwikkelen. Na het voltooien van een rechtenstudie zijn er diverse populaire mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling door een opleiding te volgen. Een voorbeeld daarvan is de opleiding MBA die te volgen is na het afronden van een hbo-bachelor of masteropleiding. Het volgen van een dergelijke opleiding na een rechtenstudie maakt het mogelijk om een carrièrestap te maken in de richting van hoger management. De focus ligt bij deze opleiding op de ontwikkeling binnen het vakgebied bedrijfskunde.

Master rechtsgeleerdheid

Een afgeronde hbo opleiding rechten biedt de mogelijkheid om verder te studeren aan de universiteit. Dat is een populaire optie voor studenten die zich verder willen bekwamen in rechtsgeleerdheid. Of die bijvoorbeeld als doel hebben om het beroep van advocaat of rechter uit te oefenen. Een afgeronde hbo opleiding rechten biedt de gelegenheid om in te stromen op universitair niveau in de pre-master fase. Het is mogelijk dat er eerst een schakelprogramma gevolgd dient te worden om in te stromen. Een andere populaire master na een hbo rechtenstudie is criminologie dat uiteraard gerelateerd is aan strafrecht binnen het vakgebied rechtsgeleerdheid.

Advocaat-stagiair of rechter

Na het voltooien van een rechtenstudie aan de universiteit is het mogelijk om je te richten op het beroep van advocaat of rechter. Om advocaat te worden, is het nodig om een stage te volgen die ongeveer drie duurt en waar een beroepsopleiding onderdeel van uitmaakt. Het vak van rechter is net wat minder populair dan het vak van advocaat, maar wel een doorstroomrichting. Je volgt hiervoor een speciale rechtersopleiding, maar moet dan wel over de nodige werkervaring beschikken. Dat dient dan werkervaring te zijn buiten de rechterlijke organisatie van minimaal twee jaar. De opleiding tot rechter duurt minimaal vijftien maanden en wordt gecombineerd met het werken bij een rechtbank.