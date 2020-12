Premier Rutte na Black Friday-debacle: plannen om kerstshoppen te ontmoedigen

Het kabinet wil het kerstshoppen zoveel mogelijk ontmoedigen de komende tijd. De oppositie drong vandaag ook al aan op harde maatregelen, dit achtten zij nodig omdat het bij Black Friday ook flink mis ging. Tijdens Black Friday was het veel te druk op straat, soms zelf zo erg dat winkels haar deuren moesten sluiten, dit wil voorkomen tijdens Kerst.





Tijdens Black Friday was het veel te druk op straat en in de winkels. Dit heeft mogelijk geleid tot een stijging in het aantal besmettingen wat we deze week zien. Om dit te voorkomen tijdens aankomende feestdagen wil het kabinet het kerstshoppen ontmoedigen.

Echter deed men dit ook al in de aanloop naar Black Friday, en dat werkte niet.

Ondertussen is de oppositie niet te spreken over het kabinetsbeleid, het is te warrig of het houdt te weinig rekening met alle sectoren.

Premier Rutte kan dit niet uitleggen: alle winkels zijn open, maar de #horeca niet! En door het sluiten van de horeca is aantal thuisbesmettingen juist fors toegenomen! Dus laat de horeca weer opengaan of vergoed op zijn minst 100% van hun kosten!#coronadebat #corona pic.twitter.com/WPzHNXD2fq — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 9, 2020

Wilders eist een volledige vergoeding voor de horeca. Maar dit is gewoon niet haalbaar, waar gaat het kabinet dit geld vandaan toveren? Ja de horeca heeft het zwaar, en men kan terechte kritiek uiten op het beleid, maar we kunnen niet ineens overal geld vandaan toveren.