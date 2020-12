PVV woest! Eist informatie van minister over “De Grote Kaagshow op NPO66”

PVV Tweede Kamerlid Martin Bosma is er totaal niet over te spreken dat de NPO kort na de jaarwisseling een “documentaire” gaat uitzenden “over premierskandidaat Sigrid Kaag.” De lijsttrekker van D66. Zij is maar liefst vijf jaar lang gevolgd door de maker van de documentaire… en de film komt heel toevallig 2,5 maand voor de Tweede Kamerverkiezingen uit.

Bosma vindt dit volstrekt belachelijk. Daarom stelt hij nu Kamervragen over deze NPO-gekkigheid. Waarom brengt de NPO een uren durende reclamespot van een politicus, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen?”, vraagt hij onder meer.

Ook vraagt hij zich hardop af — in wat ik alleen maar kan zien als extreem sarcasme, want het antwoord ligt nogal voor de hand: “Bestaat er een relatie tussen deze reclamespot voor D66 en het feit dat de voorzitter van de NPO een sympathisant is van D66 en dat de directeur van de VPRO een voormalig campagneleider is van D66?”

Ja. Je zou denken dat er inderdaad een relatie is tussen die verschillende feiten, ja.

“Hoe verhoudt zich deze zendtijd voor politieke partijen tot de Mediawet, (…) waarin staat dat deze ‘evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud’?” vraagt hij vervolgens ook nog.

Het antwoord op die vraag is natuurlijk: niet, haha!

“Waarom betaalt het Nederlands Filmfonds deze reclamespot? Is het een taak van een culturele subsidieclub dit te financieren? Valt deze gift in natura onder campagnefinanciering door de NPO, VPRO en het Filmfonds?”

Vragen, vragen, vragen. Het wordt heel interessant om de antwoorden van de minister te lezen, hoewel ik vermoed dat die erop neer zullen komen dat de NPO kan doen en laten wat ze wil. Want stel je voor dat je een publiek bestel dat in stand wordt gehouden door belastinggeld ter verantwoording roept. Ha! Sukkels!