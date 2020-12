Raad van State: veroordeelde oorlogsmisdadigers kunnen asiel krijgen

Veroordeelde oorlogsmisdadigers kunnen mogelijk toch asiel krijgen in Nederland, dat is het oordeel van de Raad van State. Mits deze veroordeelde oorlogsmisdadigers geen acuut gevaar vormen, kunnen ze in aanmerking komen voor asiel. Deze uitspraak van de Raad van State kan veel verandering in gang brengen…





Vandaag de dag is het zo dat asielzoekers die een zware misdaad op hun kerfstok hebben staan standaard worden geweigerd, maar de uitspraak van de Raad van State kan hier verandering in brengen.

Zij mogen in het vervolg alsnog een poging wagen om asiel te krijgen in Nederland, als zij kunnen aantonen dat zij hun leven hebben gebeterd. In zo’n geval moet de staatssecretaris de zaak bekijken.

De Raad van State zegt wel dat Nederlanders zich nu geen zorgen hoeven te maken. Het is nu niet zo dat ineens iedere crimineel aanspraak op asiel kan maken, er worden ‘hoge eisen’ gesteld. De deur wordt op een kier open gezet, maar de eisen om Nederland binnen te komen blijven heel hoog liggen.

Toch zal de uitspraak van de Raad van State voor flink wat ophef zorgen, ik kan me voorstellen dat Kamerleden meer duidelijkheid willen hebben over deze uitspraak. Want hoe garanderen we dat de eisen hoog genoeg blijven, en dat er geen fouten ontstaan?