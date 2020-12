Reden vaccinatie-geblunder Nederland: overheid wist niet dat Pfizer-vaccins in grootverpakking kwamen

Onze overheid had dit najaar één taak: alles goed en wel voorbereiden voor het massaal vaccineren van het land. De informatie was al beschikbaar, Pfizer had heel duidelijk gemeld wat men kon verwachten van de levering. Toch had onze overheid op iets anders gehoopt, en door het dwarse wensdenken – en het ontbreken van enig realiteitsbesef – van de overheid is het misgegaan. En daardoor gaat Nederland nu als laatste vaccineren. Wat een afgang!

Uit een reconstructie blijkt vandaag dat de Nederlandse overheid compleet overdonderd werd door de “verpakking” van het coronavaccin. Al in oktober was bekend dat Pfizer het vaccin in dozen van duizend flesjes zou opsturen. Onze overheid hoopte op kleinere pakketjes maar dat gebeurde niet. Deze ‘grote’ doses hebben de overheid compleet overrompeld.

Er is geen enkele actie ondernomen door de verantwoordelijken. We kijken even allemaal naar Hugo de Jonge, met z’n ’Geen sporthal afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd, geen medewerker aangenomen’.

In september beweerde De Jonge zelfs dat alles op rolletjes liep, maar dit blijkt lariekoek te zijn. Pas in november begon men met de voorbereidingen, wat natuurlijk veel te laat is.

Uit de reconstructie blijkt dat het bewaren van het vaccin zelf niet eens het grootste probleem is, maar de grote van de doses blijkt het probleem. Terwijl Pfizer al geruime tijd heeft aangegeven dat ze geen kleinere doses leveren. Duizend vaccins per doos is echt het mininum, bezwoer de farmaceut dus al maanden geleden. Maar zelfs deze kleine hoeveelheid was te veel gevraagd voor onze overheid:

„We zitten immers in een pandemie. Dan vallen duizend doses nog mee, zegt medisch directeur van Pfizer Marc Kaptein. „Uurtje vaccineren in een sporthal en het is weg.”

Dan resteert er eigenlijk nog maar één vraag. Wat is er onder de bezielende leiding van onze coronaminister Hugo de Jonge eigenlijk wél goed gegaan in de voorbereidingen richting het massaal vaccineren? Iemand? Eén voorbeeldje maar? Wij wachten wel hoor…