Revelatie van het jaar Wybren van Haga (FVD) staat voor de vrijheid: “Een directe of indirecte vaccinatieplicht is onacceptabel”

Wybren van Haga is het er niet mee eens dat het er alle schijn van heeft dat we volgend jaar een samenleving met twee stromingen krijgen: de ene stroming die redelijk vrij gelaten wordt omdat het een vaccin heeft, en een andere die beperkt wordt in zijn doen en laten omdat het niet ingeënt is. “Vrijwillige vaccinatie is prima,” aldus het Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid, “maar een situatie waarbij je een vaccinatiebewijs moet tonen om met de trein of het vliegtuig te kunnen reizen is zeer onwenselijk.”

Deze man is echt de relevatie van het jaar. Je verwacht in eerste instantie niet van een oud-VVD’er dat hij zo opkomt voor de vrijheid. Die partij heeft daar immers helemaal niets meer mee. Onder Mark Rutte is de VVD uitgegroeid tot een sociaaldemocratische partij die het eerst en vooral belangrijk vindt dat de regering kan doen en laten wat het wil. Grondrechten, laat staan natuurrechten, komen niet eens op een verre tweede plek.

Maar Van Haga zit niet meer bij de VVD en dus kan hij zijn hart volgen. En zijn hart hunkert overduidelijk naar vrijheid. Vrijheid voor hemzelf om te verkondigen wat hij gelooft en denkt (wat niet kon bij de VVD) én vrijheid voor de hele Nederlandse maatschappij; de vrijheid voor Nederlanders om te leven zoals zij willen, wat arrogante bestuurders in Den Haag daar verder ook van denken.

“Natuurlijk is het terecht,” aldus Van Haga tijdens het Tweede Kamerdebat over de opkomende vaccins donderdag, dat er een spoeddebat gehouden werd “over het vermogen van de GGD om het vaccinatieproject te starten.” Maar het zou niet alleen moeten gaan om het tempo van de inentingen. Nee, de Tweede Kamer zou het óók moeten hebben over het gevaar van een — directe óf indirecte — vaccinatieplicht.

“Eén van de grootste schendingen van de integriteit van ons lichaam is aanstaande,” ging Van Haga verder. “De minister heeft weliswaar gezegd dat er geen sprake zal zijn van een directe vaccinatieplicht, maar een indirecte vaccinatieplicht komt op hetzelfde neer.”

Kijk, dat je een vaccine moet hebben om in een vliegtuig te stappen is wat mij betreft volstrekt onacceptabel, maar dat is geen beslissing die gemaakt kan worden door de Nederlandse overheid. Daar zijn ándere overheden bij betrokken. Maar of je in de trein kan stappen of niet, naar een concert kan of niet, een voetbalwedstrijd kan bijwonen of niet, uit eten kan gaan of niet… dat zijn stuk voor stuk beslissingen die afhangen van het Néderlandse beleid.

“Een vaccinatiebewijs als toegangspas tot de samenleving is voor ons absoluut onacceptabel en wij zullen ons hier keihard tegen verzetten.

More power to him, natuurlijk, want hij heeft zonder meer gelijk. Zo’n toegangspas invoeren is ronduit éng. Als je een jaar geleden had gesteld dat zoiets zou gebeuren in Nederland hadden ze je weggezet als een complotgek. Een gestoorde wappie die dingen zag die nooit zouden kunnen.

Nu in 2020 moeten we het opeens maar heel normaal vinden dat er zo’ corona-ausweis komt — en dat je zonder een ausweis mogelijk vrijwel niets meer kunt.

Ik dacht het dus niet. Er gaat letterlijk niets boven de vrijheid. Mensen die daar anders over denken gaan maar lekker de hele dag binnen zitten, in hun eigen kamertje, waar ze zich veilig kunnen wanen voor al die enge virussen en bacteriën in de wereld. Wat deze autoritaire bangeriken niet hebben is het recht om mensen die daar anders in staan op te sluiten. En ja, dat schrijf ik terwijl mijn gezin en ik het vaccin (vrijwel zeker) zullen nemen. Dat doet er niet toe. Waar het hier om gaat is vrijheid; het recht van mensen om over hun eigen lichaam te beschikken én om hun leven te leiden op de manier die zij goed achten.

Vervolgens moeten we even kijken naar de stemming over de motie-Van Haga/Baudet waarin wordt uitgesproken dat een vaccinatiebewijs “geen toegangspoort mag vormen voor deelname aan de samenleving.” Die motie werd naast FVD ook gesteund door de PvdD, de PVV, Krol, SGP en Denk. Dat zijn de énige partijen — stuk voor stuk relatief kleine partijen qua zetelaantal, op de PVV na, maar die partij is weer het slachtoffer van een cordon sanitaire — die opkomen voor de vrijheid. Alle andere partijen — stuk voor stuk prominente, oude leden van het partijkartel — hebben NIETS met de vrijheid. Rechten zijn privileges voor deze dictatortjes-in-de-dop.

Onbegrijpelijk dat zoveel politieke partijen bereid blijken de vrijheid van mensen drastisch in te perken.

Forum voor Democratie is tegen een directe of indirecte vaccinatieplicht! #FVD #COVID19 pic.twitter.com/9yvs1ykGwh — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 18, 2020

Dit kan en mag niet. Als mensen geen vaccin willen hebben, hebben ze dat recht. Als de overheid dat onverstandig vindt, dan zij dat zo. De overheid is er om ons te dienen, niet andersom. Onze rechten staan altijd voorop. En ja, dat houdt ook in dat burgers het recht hebben om onverstandige keuzes te maken (als blijkt dat dit zo is).

De enige mensen die daar moeite mee hebben zijn zij die totaal geen waardering en respect kunnen opbrengen voor het oude, klassieke liberalisme. Sociaaldemocraten en erger, met andere woorden; types voor wie de overheid “een goede vriend is,” ook nu, nadat bekend is geworden hoe de staat mensen totaal kapot heeft gemaakt in de toeslagenaffaire… en dat deed met een vrolijke glimlach op het gezicht.