RIVM telt 11.212 nieuwe besmettingen, maar ziekenhuizen sturen patiënten naar Duitsland

Het RIVM heeft vanmorgen 11.212 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er weliswaar 1.834 minder dan gisteren, maar het aantal ziekenhuisopnamen blijft schrikbarend stijgen. Enkele patiënten worden al overgevlogen naar Duitsland.

De NOS probeert vooral de nadruk te leggen op hoe de nieuwe besmettingscijfers een vermindering laten zien en dat Nederland weer iets onder het weekgemiddelde zit. Maar we hebben het nog steeds over aantallen die ver boven de tienduizend zitten. Een duizendje meer of minder doet niets af aan het feit dat we voor de rest van de wereld heel diep donkerrood op de kaart staan aangegeven.

De cijfers die veel belangrijker zijn (en ook de realiteit beter reflecteren) zijn de ziekenhuisopnames. In totaal liggen er nu volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 2.162 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2.113), van wie 586 op de IC (gisteren: 580). Ook werden er 31 sterfgevallen gemeld, gisteren waren dat er 32.

Het LCPS doet goed zijn best om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden, maar is daarbij dus aangewezen op de hulp van Duitsland. Nederland kan het simpelweg nauwelijks meer aan.

Iedere dag tientallen doden en nog steeds niets echt goed voor elkaar. Over iedere stap in het proces wordt gebakkeleid, moet er weer vergaderd worden of is het ‘lastig’ om tot een daadkrachtig besluit te komen. Voortschrijdend inzicht is er inmiddels nog steeds niet. Wat we allemaal wel hebben kunnen merken aan zo’n beetje iedere persconferentie van de afgelopen maanden, die eigenlijk maar één boodschap hadden: “we kijken het nog even twee weken aan”. Nou, zie hier het resultaat: 700.000 besmettingen geteld en 10.519 doden tot nu toe. Laten we het nog even een paar weken aankijken.