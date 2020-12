Robo-Rob imiteert Nieuw-Zeelandse premier in sneue ‘D66-resultaten’-video

De afgeserveerde Rob Jetten werd weer eens ingezet door de bizar slechte D66-campagneleiders. Want ja, je moet toch iets met zulke desastreuze peilingen? In een video van twee minuten mocht Rob Jetten de resultaten van D66 benoemen. Alleen: het idee was van A tot Z gestolen van de Nieuw-Zeelandse premier…



Rob Jetten mocht weer eens een video opnemen, om D66 te promoten. Die kwelling duurt maar liefst drieënhalve minuten. Killing! Die video had makkelijk flink korter gekund, want zo heel veel successen heeft D66 niet geboekt de afgelopen tijd.

Maar genanter: de video blijkt overigens niet heel origineel. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern maakte een jaar geleden exact dezelfde video, aldus CDA-programmaschrijver Sywert van Lienden. Rob Jettens filmpjes is bijna een exacte kopie, aldus Van Lienden:

“Tot aan het klokje rechts boven een kopie van de two minutes van de Nieuw Zeelandse premier Jacinda Ardern (die origineel en vernieuwend is).”

Zie hier Rob Jettens gejatte werkje:

Afgelopen jaar stond natuurlijk volledig in het teken van corona. Maar er was meer. De resultaten van D66 in 2 minuten. Ik heb het als Matthijs van Nieuwkerk geprobeerd. Bijna binnen de tijd! 😉 pic.twitter.com/WCt3sUsOGw — Rob Jetten (@RobJetten) December 29, 2020

En hier het origineel, uit 2019:

Dat D66 aan paniekvoetbal doet is inmiddels voor heel Nederland duidelijk. Het gewenste ‘Kaag-effect’ blijft vooralsnog uit. De gedroomde eerste vrouwelijke (D66) premier gaat er naar alle waarschijnlijkheid niet komen, en dus dacht het campagneteam van D66 het slim aan te pakken door deze week eens een andere tactiek te proberen.

GroenLinks heeft met imitator-expert Jesse Klaver in 2017 ook veel succes geboekt, Klaver kopieerde en vertaalde speeches van Barack Obama en Justin Trudeau aan de lopende band. Vandaag mocht Rob Jetten deze tactiek ook eens proberen, en de gelijkenissen zijn schrikbarend groot.

Beter goed gejat dan slecht bedacht dachten ze bij D66, maar laten we eerlijk zijn: de video van Jetten is gewoon niet om aan te zien. We wisten al dat D66 met iedere (gunstige) wind meewaait, maar dit staaltje ‘copypaste’ is toch wel héél Siamees.

Dus: jammer joh, kopieerrobot Rob Jetten. Hier ga je geen stemmen mee winnen. Niet dat iemand dat erg moet vinden, trouwens…