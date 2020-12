‘Rutte moet niet alleen aftreden, hij moet strafrechtelijk veroordeeld worden én publiek functieverbod krijgen!’

Terwijl PvdA-voorman Lodewijk Asscher zwaar onder vuur ligt voor zijn rol bij de toeslagenaffaire, blijft premier Rutte grotendeels buiten schot. Onterecht, zo stelt onder anderen de gezaghebbende columniste Marianne Zwagerman. Rutte moet niet alleen aftreden, hij moet ook een levenslang verbod op het uitoefenen van publieke functies krijgen.

In een column bij Vrij Nederland stelt journalist Thijs Broer dat er nog maar één conclusie mogelijk is na het veelbesproken, keiharde rapport over de toeslagenaffaire: “Het kabinet moet collectief aftreden om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen,” vindt hij. Telegraaf-columniste Marianne Zwagerman neemt echter een veel onverbiddelijkere stelling in.

De columniste en media-expert heeft geen goed woord meer voor Rutte over en zegt er het volgende over:

Niet. Rutte is hoe dan ook niet meer geloofwaardig. Daarom is aftreden niet genoeg. Rutte moet strafrechtelijk vervolgd worden en veroordeeld worden tot een verbod om ooit nog een functie te hebben in openbaar bestuur https://t.co/kF08sdVspt pic.twitter.com/jZzMzjDa6y — Marianne Zwagerman (@mariannezw) December 21, 2020

Voor Zwagerman heeft Rutte duidelijk helemaal afgedaan. Hij heeft zichzelf kapotgemanoeuvreerd, dus kan hij niet meer eventjes sorry zeggen, verantwoordelijkheid nemen, en over drie maanden doodleuk weer met een fijne glimlach op z’n gezicht en een frisse wind door z’n partij terug aan het roer staan. Zo werkt het niet.

Want laten we wel wezen: deze toeslagenaffaire is mede door zijn toedoen zo explosief geworden. Hij wist er genoeg van om de dramatische gevolgen van dit beleid te kunnen inschatten. Het enige wat hij en zijn kompanen echter hebben geprobeerd te bewerkstelligen, is damage control: zorgen dat de benodigde informatie om de regering te controleren niet bij de Kamerleden kwam; zorgen dat de gedupeerden nog steeds niet zijn gecompenseerd; zorgen dat de politieke verantwoordelijkheid op niemand kon worden afgeschoven, en vooral; zorgen dat hij buiten schot bleef.

Dit had allemaal voorkomen kunnen worden, dat is misschien nog wel het ergste. In plaats daarvan koos Rutte ervoor om te blijven wrijven in een vlek en nu moet hij daarvoor de prijs betalen. Mensen hebben hierdoor zelfmoord gepleegd, zijn dakloos geworden of kunnen hun leven niet meer opbouwen. En Rutte kijkt het nog even aan…

Marianne Zwagerman gaat er weliswaar snoeihard in maar wat mij betreft heeft ze gewoon gelijk. Dit valt toch op geen enkele manier meer goed te praten?