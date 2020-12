Tot ziens! PvdA’ers eisen vertrek van Lodewijk “sorry voor toeslagenaffaire” Asscher: ‘Trek je conclusie!’

Eerder vandaag berichtten wij dat twitteraars he-le-maal klaar zijn met de meest hypocriete oppositieleider van Nederland. Ik heb het natuurlijk over Lodewijk Asscher. Deze man denkt dat hij, door ‘oeps, sorry!’ te zeggen voor de toeslagenaffaire, lekker door kan gaan als leider van de PvdA. Nou, slecht nieuws voor deze plucheplakker: zelfs zijn partijgenoten willen nu van hem af.

RTL Nieuws heeft blijkbaar toegang gekregen tot interne groepsapps van de PvdA. De conclusie die RTL daaraan verbindt is helder én — ja, zelfs in deze zware coronatijden — buitengewoon motiverend: PvdA’ers willen af van Lodewijk Asscher. Hij wordt, vinden zij, terecht medeverantwoordelijk gehouden voor de toeslagenaffaire. Daardoor is zijn positie onhoudbaar. Meneer moet dus wieberen. En snel een beetje.

“Het is heel moeilijk uit te leggen wat er is gebeurd in de toeslagenaffaire en de rol die Asscher daarin heeft gespeeld,” schrijft een kandidaat-Kamerlid in zo’n groepsapp. Asscher zou verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten opstappen, vindt hij. Een ander schrijft: “Trek je conclusie, Lodewijk!” Ook dat laat natuurlijk niets aan de verbeelding over.

“Zijn positie staat op het spel,” aldus een PvdA-lid dat volgens RTL anoniem wil blijven. Een ander voegt daar aan toe: “Het zou hem sieren als hij niet anderen zou afwachten” en vrijwillig het bijltje erbij neergooit.

Hij ligt dus onder vuur. Gelukkig maar. Want dit geeft je toch nog iets van hoop dat het partijbestel nog niet helemaal kapot is. Vergelijk dit met de gang van zaken bij de VVD, waar Rutte nog steeds onaantastbaar is. Niet omdat hij niet verantwoordelijk is voor één van de grootste schandalen van de afgelopen tientallen jaren, maar omdat hij de VVD drie verkiezingsoverwinningen op rij heeft bezorgd en het de nepliberalen alleen daarom gaat.

Afijn, we gaan zien wat er gebeurt. Want dat Rutte, Hoekstra én Asscher moeten wieberen zal iedereen die niet ethisch gehandicapt is inzien.

