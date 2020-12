Rutte niet erg optimistisch over kans op kerstvrijheden

Premier Rutte doet opnieuw een poging om enig optimisme voor versoepeling van de maatregelen rondom de feestdagen te temmen. “Het ziet er op dit moment niet goed uit als we naar het aantal besmettingen kijken.”

In de wekelijkse persconferentie geeft de premier toe dat alles gericht was op beter nieuws. Helaas ziet het er niet naar uit dat het ook die kant op zal gaan. Het aantal besmettingen lijkt toch weer te zijn gaan stijgen en liggen nu voor de derde dag op rij iets onder de 6000, het hoogste niveau in twee weken tijd. Er lijkt zelfs niet echt sprake meer te zijn van een daling.

Qua ziekenhuisopnames is het een ander verhaal. Daar gaan de cijfers nog steeds aardig snel omlaag. Momenteel worden er 1625 bedden bezet door coronapatiënten, bijna 150 minder dan een week geleden. Het is dus nu de vraag of het aantal besmettingen ook terug zal worden gezien in het aantal ziekenhuisopnames. Daar zit namelijk enige vertraging in.

Als het kabinet nu dus over zou gaan op versoepeling van de maatregelen, dan zit de kans er dik in dat we in januari weer een flinke piek of zelfs een nieuwe golf te zien gaan krijgen. Dan zou namelijk iedereen in potentie de rest van de familie en vrienden kunnen besmetten.

De reden dat we het virus er nu in deze golf niet onder lijken te krijgen, is waarschijnlijk toch het feit dat de scholen nu wél open zijn gebleven. Het zou heel goed kunnen dat kinderen elkaar besmetten maar er niet ziek van worden, om vervolgens het virus mee naar huis te nemen en de mensen daar te besmetten. Op die manier heeft een lockdown natuurlijk totaal geen zin en verergert het mogelijk zelfs de boel. Als er dus iets moet worden ondernomen om het virus verder in te dammen, dan is het het waard om te kijken naar het sluiten van de scholen (of in ieder geval over te stappen naar online lesgeven).