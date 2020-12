Rutte ‘verheugd’, EU krikt CO2-reductie verder omhoog: van afgesproken 40 naar 55 procent reductie in 2030

Premier Rutte is “verheugd” dat de EU-leiders op hun top in Brussel overeenstemming hebben bereikt over het verder terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030. In plaats van de eerder afgesproken reductie van 40 procent ten opzichte van 1990, zal dit nu minstens 55 procent worden.

De Europese Commissie zal volgens Rutte medio volgend jaar met concrete voorstellen komen over hoe dit moet worden ingevuld. Frans Timmermans heeft z’n Green Deal al grotendeels klaarliggen, dus dat plan op steroïden is de meest logische keuze.

Opvallend is dat internationale organisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds “minder positief” zijn over de deal. Het akkoord spreekt namelijk van een “netto”-vermindering van CO2-uistoot, waardoor het in de praktijk om ‘slechts’ 50,5 procent reductie zal gaan.

Ik vraag me überhaupt af of deze deal zin gaat hebben. De Europese economie heeft vanwege het coronavirus enorme klappen te verduren gehad, waardoor diverse overheden zich diep in de schulden hebben moeten steken. Die willen op deze manier wellicht nieuwe inkomsten genereren door te werken met CO2-belasting, maar wat let bedrijven om niet gewoon massaal richting China of andere landen te vertrekken?

Sowieso kun je er op rekenen dat veel Aziatische landen het echt niet zo nauw zullen gaan nemen met CO2-reductie en klimaatmaatregelen, want ook zij hebben enorme klappen te verduren gehad. Volgens mij bouwen zij liever nog snel wat goedkope kolencentrales, zodat de energievoorziening geen belemmerende factor wordt voor hun economieën, die ze weer zo snel mogelijk naar het oude niveau willen krijgen.

Met een beetje pech maken de EU-lidstaten zichzelf dan juist minder competitief, trekken bedrijven naar opkomende (terugkrabbelende) landen en is het netto-effect op de mondiale CO2-uitstoot praktisch nul, of in ieder geval véél te weinig. Daar zit je dan met je windmolen in de achtertuin, weilanden vol zonnepanelen en torenhoge kosten voor alles wat je aanschaft. Bedrijven die hier blijven gaan hun CO2-belasting namelijk gewoon doorrekenen aan de consument, anders houden ze het waarschijnlijk niet vol tegenover internationale concurrenten.