Sinterklaas is dood!

Welja, dit kon er ook nog wel bij in dit afschuwelijke jaar: Sinterklaas himself is vandaag overleden.

Wie in Nederland is opgegroeid kende Bram van der Vlugt, acteur, als Sinterklaas. Deze man speelde de oude Sint niet, hij wás hem. De manier waarop hij zich gedroeg — een beetje sullig, maar tegelijkertijd ook wel weer bij de pinken en altijd betrouwbaar — als hij zich verkleed had, maakte Sinterklaas één van de meest geliefde personen van Nederland. Misschien dat hij dat altijd al was, ik zou het niet weten. Ik kom uit 1984 en kan echt zeggen: Van der Vlugt wás Sinterklaas voor mij… en zal dat altijd blijven.

Volgens zijn familie is Van der Vlucht overleden aan het coronavirus. Hij was 86 jaar oud, wat een buitengewoon respectabele leeftijd is én wat betekent dat hij inderdaad in de risicogroep viel. Tot voor kort zat hij nog vol plannen. Hij zou in 2021 de hoofdrol in “twee grote producties van Hummelinck Stuurman Theaterbureau vertolken,” aldus De Telegraaf. Het ging om Meneer Green en Enkele Reis. En ook daarna was hij nog niet van plan te stoppen met spelen.

Dat heeft dus niet zo mogen zijn. Op 86-jarige leeftijd is er een einde gekomen aan het leven van Van der Vlugt… en daarmee wat mij betreft ook aan het leven van de enige echte Sinterklaas.

Aangezien het er alle schijn van heeft dat Zwarte Piet ook niet meer is — niet omdat hij overleden is, maar omdat hij niet langer welkom is in de publieke ruimte — blijft er op deze manier maar bar weinig over van dat hele feest. Triest eigenlijk.