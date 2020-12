Slachtoffer van een ongeluk? Maak aanspraak op smartengeld!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gebeuren bijvoorbeeld dagelijks vele auto ongelukken en ook veel fietsers zijn elke dag slachtoffer van een ongeluk. Dit is natuurlijk erg vervelend, maar gelukkig leven we in een rechtsstaat waarin het vergoeden van schade goed is geregeld. Als je bijvoorbeeld lichamelijke, materiële of immateriële schade oploopt, noemen we dat letselschade. Dit kunnen ziekenhuiskosten zijn, maar bijvoorbeeld ook een kras op je auto of een kapotte fiets. Vaak zorgt de verzekering voor de afhandeling van de kosten zodat je ondanks het vervelende ongeluk niet in de financiële problemen komt door de gemaakte kosten. Als het gaat om een groter ongeval of de dader niet wil betalen, kan er soms een rechter aan te pas komen die dan de schadevergoeding bepaalt. We hebben het nu vooral over de materiële schade (schade aan bijvoorbeeld je auto) of lichamelijke schade (bijvoorbeeld de ziekenhuiskosten van de verzorging van een gebroken been). Er is echter nog een vorm van schade, die vaak een stuk minder makkelijk te bepalen is.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die niet meteen in geld is uit te drukken. Een operatie aan je gebroken been of een reparatie van je auto heeft een duidelijke geldprijs, die zonder veel discussie op de verzekering of de dader verhaald kan worden. Stressgevoelens, verdriet en pijn zijn voorbeelden van vormen van immateriële schade die niet zo makkelijk in geld uit te drukken zijn, maar daarom niet minder reëel zijn. Als je na een ongeval last hebt van immateriële schade, kan je aanspraak maken op zogeheten smartengeld. Dit is dus een financiële compensatie van de geleden immateriële schade die dan dus wel in geld uitgedrukt wordt.

Hoeveel smartengeld kan ik dan krijgen?

Je zult vast begrijpen dat het vaak moeilijk is om tot een duidelijk bedrag te komen. Het is namelijk lastig om te bepalen hoeveel geld jouw verdriet waard is en wat een rechtvaardig bedrag is om de dader te laten betalen. Smartengeld berekenen is dus lastig, maar de bedragen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het is verstandig om hiervoor juridisch advies in te schakelen om je verder te helpen. Zo kun je aanspraak maken op een bedrag aan smartengeld dat de pijn misschien niet wegneemt, maar je wel verder kan helpen in het herstel na je ongeval.