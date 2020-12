Stasi terug van weggeweest: corona-kapperszaak in schuur opgerold na anonieme tip bij de politie

Het is ongelooflijk, maar de NSB is terug van weggeweest. Er lopen blijkbaar mensen rond in Nederland die denken dat ze zelf maar even moeten ingrijpen als iemand niet net zo corona-geobsedeerd is als zij. Die hun buren dus letterlijk bij de politie verraden.

Het Algemeen Dagblad bericht dat “[d]ankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem troffen wijkagenten maandagavond een kapperszaak in een Dordtse schuur in Sterrenburg aan. De politie ontdekte dat de zaak ondanks de huidige lockdown, gewoon geopend was.”

“Op het moment van onze binnenkomst in de schuur was alleen de eigenaar aanwezig,” aldus de verantwoordelijke wijkagent. Maar: kort voor de inval verliet iemand met een netjes geknipt kapsel het pand.

Oh nee. Dat is wel heel erg zeg! En dat in deze tijden van lockdown! Waar halen ze het lef vandaan om zélf de keuze te maken of ze wel of geen risico willen lopen?!

Godallemachtig. Dit is dus wat er geworden is van Nederland. Niet alleen wordt ons land economisch geruïneerd door een onmenselijke en in mijn ogen volstrekt illegale lockdown (ik beschouw dit soort draconische maatregelen in strijd met de Rechten van de Mens), maar we hebben ook nog eens buren die stiekem de politie inschakelen als een kapper mensen knipt in de schuur omdat hij anders gewoon niet kan rondkomen.

Want dat is hier aan de hand. Dit is geen miljonair die hebberig is en meer, meer, meer wil. Dit is een kapper die in paniek is, die zich niet kan redden, die in geldnood zit, en die daarom stiekem aan het werk gaat. Stiekem, omdat we een overheid hebben die denkt dat er geen grens aan haar macht is; een overheid die alle grondrechten heeft opgeschort in de strijd tegen een coronavirus dat nog het beste griep 2.0 genoemd kan worden (in plaats van, zeg, ebola 2 ofzo).

Die kapper, die aan het einde van het jaar iets moet doen om financieel rond te komen, wordt behandeld als een crimineel. En de media vinden dat blijkbaar volstrekt normaal, want in het AD is er geen woord van kritiek op het NSB-gedrag van de anonieme tipgever of het dictatoriale optreden van de politie.

Ongelooflijk. Dit moet stoppen. Vandaag nog. Stel kappers ‒ en anderen ‒ in staat om (financieel) voor zichzelf te zorgen. Niemand heeft het recht om hen die mogelijkheid te ontnemen, ook de staat niet. Laat ze dus gewoon weer aan het werk in hun kapsalons. En zelfs als dat niet gebeurt: kap in ieder geval met dat corona-NSB-gedrag, zeg!