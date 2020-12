Stemkoopstunt GroenLinks na kritiek jongerenvereniging DWARS toch aangepast: 10.000 euro pas vrij te besteden na 23ste

GroenLinks past het idiote plan waarmee ze stemmen willen kopen van jongeren tóch aan. Het idee was om iedere 18-jarige 10.000 euro te geven, die ze vrij zouden mogen besteden. Maar na kritiek van hun jongerenafdeling DWARS, die ze erop wees dat 18-jarigen dat geld meteen zullen verbrassen, hebben ze het toch iets aangepast.

Het is nog steeds puur populisme wat ze bij GroenLinks proberen te doen, maar het sneue idee is tenminste wel flink afgezwakt. In plaats van 10.000 euro vrij te besteden cash money voor iedere 18-jarige te beloven, willen ze nu dat het de eerste vijf jaar alleen voor studie en scholing mag worden gebruikt.

Wie die vier jaar collegegeld niet direct zelf aftikt, maar dat z’n ouders laat doen of via een lening bij DUO, die heeft ‘geluk’. Op z’n 23ste zou hij dan die 10.000 euro kunnen krijgen (en direct een deel van z’n studieschuld mee af kunnen betalen). Wát een feest! En miljonairs mogen ervoor gaan betalen, want dat is ‘eerlijk’ en ‘rechtvaardig’. En die miljonairs gaan daar natuurlijk maar wat graag voor betalen! Die gaan hun geld heus niet ergens anders parkeren zodat GroenLinks er met z’n tengels niet bij kan. Nee joh, ben jíj gek! Die betalen natúúrlijk maar wat graag mee aan dit soort populistische stunts. Daarom probeert GroenLinks ze er ook toe te dwingen, want alleen zo komt de empathie en het rechtvaardigheidsgevoel bij de miljonairsklasse tot uiting.

Ik mag toch hopen dat jonge potentiële GroenLinks-stemmers doorhebben dat ze voor het karretje worden gespannen. Ach, eigenlijk ben ik er ook niet zo bang voor. Als dit die partij echt stemmen op gaat leveren, dan komen ze er toch snel genoeg achter dat ze dit plan direct zullen laten vallen. Maar dan krijg je er wel een paar mooie windmolens voor terug, pal naast de deur! Ook leuk.