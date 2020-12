The Hiddemeister is back! Theo Hiddema als lijstduwer op FVD-lijst

Goed nieuws voor iedereen die Forum voor Democratie een warm hart toedraagt: Theo Hiddema komt bij de aankomende Kamerverkiezingen tóch op de kieslijst van de partij. Hij doet dat niet als nummer twee, maar als lijstduwer. En biij belooft: bij genoeg voorkeursstemmen gaat hij gewoon weer de Tweede Kamer in.

“Ik wil het op eigen kracht doen,” zegt Hiddema in een interview met de Volkskrant. “Krijg ik een overweldigende duw, dan moet ik.”

Op GeenStijl en andere plekken werd verkondigd dat Hiddema eerder het bijltje erbij neergooide omdat hij zo ontzettend boos was op Thierry Baudet. Laatstgenoemde zou per ongeluk een man op de fractie laten werken die allerlei die idiote tweets gestuurd had. Nou, zegt Hiddema verder in het interview, dat lag toch echt wat gecompliceerder. Hij was inderdaad niet blij met wat er was mis gegaan en had zijn afscheidsbrief geschreven. Maar die liet hij vervolgens twee dagen op zijn bureau liggen.

De advocaat verstuurde de brief pas toen het bekend werd dat Baudet opstapte als lijsttrekker. Op dat moment dacht Hiddema: met Eerdmans en Nanninga campagne voeren en mogelijk in een fractie zitten? Oh, hell no!

“Als Baudet niet meedoet aan de campagne, heb ik er geen lol meer in. Ik stelde me voor dat ik met Joost Eerdmans in zo’n zaaltje kom: de dood in de pot,” vat Hiddema zijn positie over een FVD zonder Baudet maar mét Eerdmans samen. “Eerdmans kan ik niet pesten. Nanninga ook niet, veel te gedragen. Ik stelde me voor dat ik na zo’n avondlijk tochtje met Eerdmans in een zaaltje kom: de dood in de pot. De brief kon weg.”

En ja, Hiddema steekt Baudet ook nog even een hart onder de riem (hoewel hij wel degelijk kritiek heeft op de manier waarop deze crisis ontstaan én afgehandeld is). “Ze kunnen net als ik weten dat Baudet geen antisemiet of racist is. Hij chargeert uit balorigheid,” aldus Hiddema over (mogelijke) uitspraken en grappen van Baudet.

Al met al is dit natuurlijk geweldig nieuws voor Forum voor Democratie. Hiddema is een echte stemmentrekker. Bij de verkiezingen van 2017 kreeg hij 45.000 stemmen, wat ruim voldoende was voor een voorkeurszetel. Hem kennende gaat hem dat dit keer ook gewoon weer lukken en komt hij dus gewoon weer de Kamer in… en levert hij zijn partij sowieso nog even snel een extra zetel op.

Zo. Baudet gaat de boel gewoon op tijd voor de verkiezingen op orde krijgen. Dit wordt nog wat!

