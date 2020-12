Tips bij een slecht slaapritme

Slaap is voor iedereen heel belangrijk, als je niet goed slaapt, sta je moe op en dat heeft invloed op je hele functioneren. Je bent niet fit, je voelt je misschien niet uitgerust, je bent prikkelbaar en je kunt niet veel hebben. Misschien is de concentratie ook vele malen minder en dan kun je je werk ook niet goed doen zoals je gewend bent. Zoals je kunt lezen heeft slecht slapen invloed op je hele dagelijkse functioneren. Daarom is goed slapen belangrijk en wat kun jij er aan doen als je een slecht slaapritme hebt? We gaan er dieper op in en hopelijk vind je hier de oplossing zodat jij ook een beter slaapritme kunt ontwikkelen.

Waardoor slaap je slecht?

Het is een lastige vraag misschien, maar hoe komt het dat je een slecht slaapritme hebt? Wat is de reden dat je misschien niet goed slaapt? Moet je in de nacht te vaak je bed uit omdat je in de avond nog teveel hebt gedronken? Of lig je wakker omdat je je zorgen maakt, of omdat je overdag hebt geslapen? Er zijn veel verschillende redenen waardoor je wakker kunt liggen, maar het is belangrijk dat je er even bij stil gaat staan hoe het komt. Als je dat namelijk weet dan kun jij de oorzaak aanpakken en actie ondernemen.

Tips om beter te slapen

Als je weet waardoor je slecht slaapt, kun je de oorzaak beter aanpakken. Maar we geven je graag een aantal tips zodat je beter kunt slapen:

Zorg dat je vaste tijden naar bed gaat en op staat. Op deze manier ontwikkel je je biologische klok en gaat het na een tijdje vanzelf. Je lichaam zal er aan gewend raken.

Zorg dat je overdag veel buiten bent zodat je genoeg frisse lucht binnen krijgt en actief bent, hoe meer je buiten bent hoe beter je slaapt.

Als je overdag moe bent geef er dan niet te lang aan toe, want anders slaap je in de avonduren niet meer.

Als je vaak naar de wc moet in de nacht, drink dan bijvoorbeeld na 21.00 uur niets meer, dan heb je er een grotere kans op dat je door kan slapen.

Pieker je veel in de nachtelijke uren? Schrijf dan voordat je gaat slapen alles op, bespreek het met mensen en zorg dat je hoofd leeg is als je gaat slapen.

Doe iets wat jou ontspant voordat je gaat slapen, dit kan een wandeling zijn, of mediteren, of een boek lezen of muziek luisteren misschien.

CBD olie

Een goede tip als je niet goed kunt slapen is het gebruik van CBD olie. Je kunt op veel plaatsen CBD olie kopen. Door CBD olie te gebruiken kun je beter slapen. Het zal je slaap ondersteunen, het heeft ook een gunstig effect op stress (het maakt je rustiger) en zo kun jij dus ook beter in slaap komen. Mensen die een slecht slaapritme hebben kunnen in de avond dus voordat ze gaan slapen CBD olie gebruiken en dan kun je het gebruiken als natuurlijke rustgever. Een goede nachtrust is belangrijk dus probeer het ook!