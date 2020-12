Trouble in Paradise! Jetten breekt met kabinet: horeca moeten “voorzichtig” weer open

Kijk eens even. Rob Jetten van D66 neemt zomaar stelling tegen het kabinetsbeleid. De D66-waarnemer (we kunnen hem moeilijk leider noemen nu Sigrid Kaag lijsttrekker is bij de verkiezingen) wil namelijk dat horeca weer open gaan. Iets van. Soortemet.

“Waar is het perspectief?” zegt Jetten volgens het AD. “We moeten niet langer vasthouden aan de alles-of-niets-strategie. Het kan en moet slimmer.”

Say what?

Slimmer betekent in Jettens optiek dat sommige horecazaken de ruimte moeten krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. Mensen moeten vooraf reserveren, worden naar hun tafel begeleid in een goed geventileerde ruimte en worden vooraf of achteraf allemaal getest op corona. In de teststraten is immers nu sprake van overcapaciteit.

“De gedachten over deze proeftuinen stammen al uit dit najaar, maar er is te weinig mee gedaan. Terwijl zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me,” wat-de-je-weet-wel is dit zeg? Voel je je wel goed Rob?

Nou, nou. Wat vinden zijn coalitiepartners hiervan?