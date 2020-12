Tuigislamisten timmeren andere moslim in elkaar vanwege eten kerstmaaltijd: ‘Hoerenzoon van witte mensen!’

In Frankrijk is een islamitische man door vijf andere moslims in elkaar geslagen, omdat hij een Snapchatfoto deelde waarop te zien was dat hij en zijn familie een kerstmaaltijd aten.

Afgelopen Kerstmis werd het een islamitische man in Frankrijk niet in dank afgenomen dat hij en zijn familie zich multicultureel opstelden en het van oorsprong christelijke feest meevierden. Volgens een oud-klasgenoot was hij daarom een ‘hoerenzoon van witte mensen’, die moest leren hoe het is om als ‘een echte Arabier’ te leven. Het slachtoffer wilde met zijn oud-klasgenoot in gesprek en sprak met hem af. Maar in plaats van dat een dialoog plaatsvond, werd de kerstvierende moslim finaal in elkaar geslagen.

Dit is het zoveelste voorbeeld van falende integratiebeleid van Frankrijk. Binnen de islamitische gemeenschap is er een harde kern die zich compleet afzet tegen de westerse maatschappij. Moslims die hier wél aan mee proberen te doen, worden keihard afgestraft. Met geweld wordt een shariastaat binnen de Franse staat vormgegeven. Iedereen die niet meedoet, kan verwachten een pak rammel te krijgen en voor “hoerenzoon” te worden uitgescholden. Lekker dan.

Dit doodenge fenomeen van agressief verzet tegen integratie zie je overal gebeuren en beperkt zich niet tot de islamitische cultuur. We kunnen ons afvragen in hoeverre de fout bij het integratiebeleid ligt, en welk deel van het probleem onder de verantwoordelijkheid van de te integreren gemeenschap zelf valt. Maar hoe het antwoord ook luidt: deze kerstvierende Franse moslim heeft er helemaal niets meer aan. Hij mag letterlijk z’n wonden likken terwijl z’n aanvallers zichzelf de grote eervolle verdedigers van de islam wanen.