Tunahan Kuzu verzet zich tegen dictatoriale vaccinatiedroom Hugo de Jonge: ‘Heilloze weg!’

In een brief aan de Gezondheidsraad vroeg zorgminister Hugo de Jonge twee weken geleden aan experts om te kijken naar de mogelijkheden om met een (digitaal) vaccinatiepaspoort te komen, dat vervolgens gebruikt kan worden om mensen toegang te geven tot onderwijsinstellingen, zorginstellingen, cafés en restaurants, en zelfs sportstadiums. Tunahan Kuzu, de nummer twee van DENK, vindt dit volstrekt onacceptabel.

De hele brief kan hier gelezen worden. Het gaat om de tweede pagina. Daar schrijft De Jonge het volgende:

Een vaccinatiepaspoort dat je nodig zult hebben om gewoon deel te nemen aan het dagelijks leven? Dit gaat veel te ver! En het is precies waar zogenaamde “wappies” al maanden voor waarschuwen. Maar nee, dat zou allemaal heel erg meevallen! Gekkies! Complotdenkers! En nu blijkt, door deze brief van De Jonge zelf, dat het kabinet daar wel degelijk op aanstuurt.

En let op hè, dit gaat niet alleen over overheidsmacht, maar ook over het feit dat persoonlijke informatie blijkbaar niet langer geheim is wat de staat betreft. Overal bij instellingen kunnen ze dan zien of je gevaccineerd bent. Dat is medische informatie; informatie die niemand iets aan gaat. Tot voor kort, tenminste, want de overheid vindt nu dat dit soort informatie publiek hoort te zijn.

Had iemand dit een jaar geleden zelfs maar hardop durven opperen, dat zoiets in het verschiet lag? Dat de overheid dacht dit te kunnen maken aan het begin van 2021, pandemie of niet?

Tunahan Kuzu DENKt (!) daar net zo over. Hij schrijft:

In de tussentijd plaveit @hugodejonge in de stille dagen van het Kerstreces de weg naar een #vaccinatieplicht, terwijl de Kamer talloze malen heeft aangegeven niet te dwalen op deze heilloze weg… pic.twitter.com/eJnJ2oxBqJ — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) December 29, 2020

Je hoeft het niet eens te zijn met de immigratie- en integratiestandpunten van DENK om waardering te hebben voor de houding van de partij ten opzichte van het coronawanbeleid van het kabinet… en de kritiek van met name Tunahan Kuzu en Farid Azarkan op het vaccinatieproject. Wat dat betreft zijn de twee heren gewoonweg een stel hélden.

Zo. Dat moest even gezegd worden. Wat haters van de partij daar verder ook van denken hebben; ze wat dit onderwerp betreft gewoon keihard gelijk. En dat niet alleen: ze bewijzen ook nog eens over een goed stel bállen te beschikken door in te gaan tegen het narratief van de gevestigde politiek én de mainstream media. Goed bezig, DENK! Pak die natte vaccinatiedroom van Hugo de Jonge maar eens flink aan.