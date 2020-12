Van Dissel waarschuwt Nederland: reproductiegetal kan explosief stijgen door onverantwoordelijk gedrag bij Kerst

Het aantal besmettelijke personen in Nederland kan in januari explosief groeien – tot zelfs 300.000 vreest het RIVM – als men zich niet gedraagt tijdens de feestdagen. Jaap van Dissel hoopt dat mensen zich houden aan de coronamaatregelen tijdens de komende feestdagen, zo niet, dan vreest hij het ergste.





Op dit moment zijn er zo’n 88.000 mensen besmettelijk in Nederland, op de top van de eerste en tweede piek in Nederland waren dit er zo’n 160.000. Als Nederlanders zich niet gedragen tijdens de feestdagen dan vreest Van Dissel dat er halverwege januari 300.000 besmettelijke personen rondlopen in Nederland.

Bijna een verdubbeling van de zwaarste momenten van de eerste en tweede piek.

,,Ik wil benadrukken dat, als we ons niet gedragen met de feestdagen, het goed kan dat het reproductiegetal (aan hoeveel mensen draagt iedere besmette persoon corona over) op 1,5 komt te liggen. Dat is eerder het geval geweest.”

De druk op de zorg is dezer dagen nog steeds heel hoog, tijdens de feestdagen kan men het niet ‘even rustig aan doen’. Er wordt nu al gevreesd voor de piek die komt ná de feestdagen.

We gaan een sombere Kerst tegemoet, of er nu wel of geen versoepelingen komen, het wordt een bizarre Kerst. En de vraag is nog maar wat komend jaar ons zal brengen.