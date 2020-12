Vertrouwen in de koning gaat royaal onderuit

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is dit jaar flink gedaald. Waar in april nog 76 procent van de Nederlanders veel vertrouwen had in de koning, is dat nu nog maar 47 procent. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.

Er is vooral veel kritiek op de keuzes die de koning dit jaar heeft gemaakt. De vakantiefoto met een restauranthouder in Griekenland viel niet erg goed bij het volk, vooral omdat daar de 1,5 meter afstand niet in acht werd genomen. De aanschaf van een nieuwe speedboot van twee miljoen euro, midden in de coronacrisis, hielp ook niet erg mee voor het imago.

Daarop volgde nog het akkefietje in de herfstvakantie. Terwijl er werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, peerde de koninklijke familie hem wederom naar Griekenland, ook nog eens met het regeringsvliegtuig. De ophef die daardoor ontstond pakten ze ook verkeerd aan, want na terugkomst bleek dat de prinsessen nog op het Griekse eiland waren achtergebleven.

Dat je als koninklijke familie boven de rest van het volk staat vinden mensen niet zo’n probleem, maar dat het er zó ingewreven lijkt te worden, is wrang. Wat mensen vooral tegen de borst stoot is het feit dat dit allemaal tijdens de coronacrisis gebeurde. Als die crisis er niet was geweest en ze deden deze dingen, dan was er weinig aan de hand geweest.