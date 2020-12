VN gaat vol op Klimaatorgel: corona-herstelmaatregelen moeten aansluiten bij klimaatdoelen

De coronacrisis heeft voor een wereldwijde vermindering van CO2-uitstoot gezorgd, toch is deze daling bij lange niet genoeg om de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het economisch herstel zal gepaard moeten gaan met ‘groen herstel’ om de klimaatdoelen te behalen aldus de VN.





Een ‘groen herstel’ zou kunnen leiden tot een vermindering van zo’n 25% van onze uitstoot. Volgens de VN zijn de klimaatdoelen van Parijs alleen haalbaar als alle herstelmaatregelen ‘groen’ zullen zijn.

De economische herstelplannen moeten dus voldoen aan bepaalde ‘groene’ eisen van de VN. Dit is nogal een portie wensdenken van de VN, want wat verstaan zij onder ‘groen’? En wellicht nog belangrijker: hoe haalbaar is het voor de meeste landen?

Verreweg de meeste landen hebben rake klappen gekregen door de coronacrisis, voor veel landen is het erop of eronder de komende tijd. Ik heb zo’n vermoeden dat veel landen blij zullen zijn als ze überhaupt uit de naderende economische crisis komen, en dat daar dus de prioriteit zal liggen. De klimaatdoelen zullen voor veel landen nu niet de hoogste prioriteit zijn.

Veel landen hebben overigens in het verleden al tal van keren aangegeven, en beloofd, dat zij hun emissie zullen verminderen. Toch blijft het vaak bij beloftes, en ontbreekt de daad nagenoeg. Dit is dan ook iets wat de VN betreurt, maar ook onze eigen PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).