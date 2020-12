Walgende Wilders eist dat Rutte opstapt: “Hij beschermt zijn politieke vriendjes maar de gewone burger is de klos!”

PVV-voorman Geert Wilders roept het al enige tijd: onze rechtsstaat is totaal failliet. Wilders is naar eigen zeggen ook slachtoffer van een corrupte rechtstaat, en noemt zijn politieke vervolging als voorbeeld hiervan. De toeslagenaffaire bevestigt de kritiek van Geert Wilders: wat Rutte het afgelopen decennium heeft gedaan kan niet door de beugel, vindt de oppositieleider.



De kritiek vanuit de politiek en de maatschappij wordt alsmaar luider, want wanneer gaan de eerste koppen rollen vanwege de toeslagenaffaire? Binnen de PvdA is de bom al gebarsten: men twijfelt nu openlijk aan de houdbaarheid van Lodewijk Asscher als PvdA-leider. Maar als Asscher opstapt, stapt Rutte dan ook op?

Wilders fulmineert al jaren tegen Rutte. Keer op keer beticht Wilders de premier van corruptie en het slopen van de rechtsstaat en democratie. Vaak genoeg deed Wilders dit omdat hij zichzelf als slachtoffer ziet, maar er zit wel zeker een kern van waarheid in. De inmiddels veelbesproken Rutte-doctrine – houd zoveel mogelijk informatie onder de pet – is op zijn zachtst gezegd niet al te bevorderlijk geweest voor onze rechtsstaat. Als de toeslagenaffaire iets heeft bewezen, dan is dat het wel.

Geert Wilders haalt ook vanochtend weer hard uit naar de premier, die nog altijd geen conclusies heeft getrokken: “Ik zei het in september al tegen premier Rutte,” begint hij: “de rechtstaat is totaal failliet! Rutte beschermt zijn politieke vriendjes maar de gewone burger is de klos.” Daarop past maar één reactie, volgens de PVV-aanvoerder: “Wegwezen!”

Vandaag buigt het kabinet zich in het Catshuis over de toeslagenaffaire. Er zullen consequenties volgen. Alleen de vraag is: welke? Gaat het kabinet opstappen, of zullen alleen enkele ministers hun functie neerleggen, zoals Eric Wiebes of Wopke Hoekstra?

Als Asscher zijn politieke verantwoordelijkheid neemt en opstapt, zullen veel mensen hetzelfde ook verwachten van Rutte. Zo vlak voor de kerstdagen lijkt er echter door het rapport over de toeslagenaffaire een bom te zijn ontploft in het kabinet. Wat de schade is zullen we over enkele dagen weten. Al hebben velen ‒ Geert Wilders voorop ‒ daar wel al zo hun ideeën over.