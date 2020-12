Wat is VPN?

Wat is een VPN-verbinding? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Toch zijn er maar weinigen die een volledig antwoord op deze vraag hebben. In dit artikel gaan we dieper in op deze en vele andere vragen omtrent VPN.

VPN betekenis en afkortingen

Virtual Private Network, dat is waar VPN voor staat. Een VPN-verbinding biedt verschillende voordelen die dus voor velen nog onbekend zijn. Dit maakt het voor de leek niet direct aantrekkelijk om een VPN aan te schaffen. Daarom hebben we voor jou dit uitgebreide artikel opgesteld waarin je alle informatie kunt vinden met betrekking tot VPN.

Waarom gebruiken mensen een VPN?

Mensen gebruiken tegenwoordig een VPN-verbinding voor allerlei redenen. Hieronder wordt dan ook ingegaan op de belangrijkste redenen waarom gebruikers kiezen voor een VPN-connectie.

Anonimiteit en privacy

Allereerst wordt een VPN ingezet voor anonimiteit en de bescherming van privacy. Dit kan onderverdeeld worden in drie verschillende pijlers:

Anoniem down- en uploaden: Het anoniem downloaden van content kan door middel van een VPN. Hiermee voorkom je dat anderen te weten komen wat jij precies downloadt. Voorkomen van digitale tracking: Accepteer jij vaak cookies? Dit zijn methodes die gebruikt worden om een profiel over jou op te bouwen. Door middel van dit profiel kunnen bedrijven gerichter marketing inzetten, producten aanbieden of content adviseren. Veel advertentienetwerken maken er tegenwoordig gebruik van. Wil je voorkomen dat deze data over jou verzameld wordt, dan biedt VPN bescherming. De gepersonaliseerde advertenties zullen afnemen en het wordt lastiger om jouw persoonlijke internetgedrag te voorspellen of hierop in te spelen. Anoniem blijven op het internet: Naast dat er geen gegevens over je verzameld kunnen worden, voorkomt een VPN ook dat jouw IP-adres en locatie gedeeld wordt. Door gebruik te maken van een VPN maak je namelijk verbinding met een VPN-server. Jouw apparaat neemt op dat moment het IP-adres van deze server aan. Je bent daardoor niet meer te tracken, aangezien jouw eigen IP-adres verborgen wordt.

Internet veiligheid

Hackers worden steeds inventiever als het gaat om het hacken van smartphones, computers en tablets. Het is daarom belangrijk om ook op het internet jezelf te beveiligen. Ook hier biedt een dergelijke tool een oplossing. Allereerst word je namelijk beschermd tegen hackers. Jouw gegevens worden immers beveiligd het internet opgestuurd en ook weer beveiligd ontvangen. Hierdoor kan jouw persoonlijke data veel moeilijker onderschept worden.

Daarnaast is het voor veel thuiswerkers ook een goede manier om verbinding te maken met het netwerk van een bedrijf. Er kan dan veilig van thuis uit gewerkt worden, zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over bedrijfsgevoelige data. Initieel werd het gebruik van een VPN ook ontworpen om dit probleem voor grote bedrijven te verhelpen. Het heeft ondertussen dus ook de overstap gemaakt naar de commerciële markt.

Tot slot biedt het een oplossing bij het verbinding maken met openbare wifinetwerken. Een openbaar netwerk is niet alleen voor jou, maar ook voor kwaadwillenden vrij toegankelijk. Wanneer je gebruikmaakt van dit netwerk en je hiermee informatie uitwisselt, kunnen hackers deze informatie ook zien. Dit geldt dus ook voor jouw bankgegevens of inloggegevens. Door een VPN te gebruiken wordt deze data versleuteld, waardoor deze niet meer toegankelijk is voor hackers.

Omzeilen van censuur en blokkades

Tevens helpt een VPN-server met het omzeilen van verschillende blokkades. Daarbij kan het aankomen op zowel overheidsblokkades die zijn ingesteld, zoals in China, of blokkades op geografisch gebied om bepaalde content niet te kunnen raadplegen. In beide gevallen kan deze vermeden worden door verbinding te maken met een VPN-server.

Deze zorgt er namelijk voor dat jouw huidige locatie verborgen wordt en de locatie wordt aangenomen van de VPN-server waarmee op dat moment verbinding wordt gemaakt. Hierdoor denkt de aanbieder, zoals Netflix, Facebook of WhatsApp, dat jij je op een andere locatie bevindt waar deze content wél toegankelijk is. Hierdoor wordt deze dan ook gewoon weergegeven, waarmee de geografische blokkade omzeild is.

Hoe gebruik je gemakkelijk een VPN zelf?

Een VPN kun je gemakkelijk zelf gebruiken. Hiervoor dien je een abonnement te nemen bij een aanbieder en de software te downloaden. Via de software kun je vervolgens een server kiezen waarmee je verbinding wilt maken. Vervolgens wordt de data de je verzendt, versleuteld en via een beveiligde verbinding naar de VPN-server verzonden.

Vervolgens heeft de VPN-server de mogelijkheid om de data te ontgrendelen en deze verder te sturen naar de website die je wou bezoeken. De server ontvangt daarna de data terug van deze website, data die door de server weer versleuteld wordt. Daarna wordt deze versleutelde data naar jouw apparaat verzonden, waar het ontgrendeld wordt door de software. Op die manier loop je zelf geen risico.

Moet ik altijd een VPN gebruiken?

Een VPN hoeft niet te allen tijde gebruikt te worden. Ben je bijvoorbeeld thuis op je eigen netwerk, dan is een VPN-netwerk niet noodzakelijk. Wel is dit aan te raden. Dit kun je bewerkstelligen door een VPN op je router te installeren. Hier wordt later nog op ingegaan.

Veel gestelde vragen over VPN

Hoe werkt een VPN?

Een VPN werkt volgens een aantal vaste stappen die door de VPN-server doorlopen worden. Hieronder worden deze kort toegelicht:

De data wordt naar de VPN-server verzonden wanneer de VPN-software actief is. De data wordt verzonden door middel van een versleutelde verbinding. De data wordt ontvangen door de server, waarbij de data ontgrendeld wordt. Op die manier is de data weer leesbaar voor de website waar het naartoe verzonden wordt. De data wordt het internet op gestuurd, waarbij de server de data ontvangt die vanuit het internet terugkomt. De VPN-server versleutelt de data weer die ontvangen is door het internet. Op die manier is de data door hackers niet te onderscheppen. Ook wordt de data via een beveiligde verbinding naar jouw apparaat verzonden. De data wordt ontvangen op jouw device, waarbij de software ervoor zorgt dat de data ontgrendeld wordt. Hierdoor is deze weer leesbaar voor jouw apparaat.

Is een VPN veilig?

Sluit jij een abonnement af bij een gerenommeerde VPN-aanbieder, dan is er over het algemeen niets aan de hand. Veel aanbieders vinden het namelijk belangrijk om niets van jouw gegevens op te slaan terwijl jij data uitwisselt met het internet. Een aantal aanbieders kiezen er echter wel voor om jouw data te verzamelen die via de VPN-server verloopt. Deze wordt gebruikt om aan adverteerders te verkopen. Wanneer je vooraf goed onderzoek doet naar de aanbieder, kom je er al snel achter of deze de gegevens wel of niet opslaat.

Maakt een VPN je internetverbinding langzamer?

Over het algemeen kan er gesteld worden dat een VPN de internetverbinding niet langzamer maakt. Toch twijfelen velen hieraan, aangezien de data via een andere server omgeleid moet worden om de bestemming te bereiken. Veel aanbieders doen er alles aan om de internetverbinding even snel en soms zelfs nog sneller te maken. Het geeft je dus gewoon de mogelijkheid om Netflix te streamen, YouTube te kijken of te gamen, zonder dat je hier vertragingen van ondervindt.

Is een VPN legaal?

Een VPN is in vrijwel alle gevallen legaal. De belangrijkste reden hiervoor is dat het door veel bedrijven ook gebruikt wordt om medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Onderneem je echter illegale activiteiten door middel van een VPN, dan blijft dit natuurlijk illegaal.

Toch wordt het bijvoorbeeld in China niet toegestaan om een VPN-verbinding te gebruiken, tenzij dit voor bedrijfsmatige doeleinden is. Voor particulieren is het dus niet toegestaan om deze te gebruiken. Download je een VPN vóórdat je het land betreedt, dan kun je hier gewoon gebruik van maken. Het is echter niet mogelijk om een dergelijke applicatie te downloaden wanneer je je ook daadwerkelijk in China bevindt.

Welke VPN-protocollen zijn er?

De versleutelde verbinding wordt tot stand gebracht door het gebruik van VPN-protocollen. Deze zijn er in verschillende soorten en maten. Een aantal van deze protocollen worden hieronder toegelicht.

WireGuard : Nieuw protocol dat hard aan de weg timmert. Het zit daarom nu nog wel in de ontwikkelingsfase, waardoor het overgaan op dit protocol voor veel aanbieders nog geen prioriteit heeft.

: Nieuw protocol dat hard aan de weg timmert. Het zit daarom nu nog wel in de ontwikkelingsfase, waardoor het overgaan op dit protocol voor veel aanbieders nog geen prioriteit heeft. PPTP : Dit is de afkorting van ‘Point to Point Tunneling Protocol’ en is een van de oudste protocollen. Door de verscheidene veiligheidslekken die tot nu toe naar boven zijn gekomen, zien aanbieders steeds vaker af van het gebruik van dit VPN-protocol.

: Dit is de afkorting van ‘Point to Point Tunneling Protocol’ en is een van de oudste protocollen. Door de verscheidene veiligheidslekken die tot nu toe naar boven zijn gekomen, zien aanbieders steeds vaker af van het gebruik van dit VPN-protocol. OpenVPN : Het populairste protocol tegenwoordig. De meeste aanbieders ondersteunen dit type protocol, aangezien het open-source is. Veel aanbieders kiezen voor dit protocol, omdat het een van de veiligste protocollen op de markt is. Als nadeel heeft dit protocol echter wel dat het niet te gebruiken is om toestellen van Apple.

: Het populairste protocol tegenwoordig. De meeste aanbieders ondersteunen dit type protocol, aangezien het open-source is. Veel aanbieders kiezen voor dit protocol, omdat het een van de veiligste protocollen op de markt is. Als nadeel heeft dit protocol echter wel dat het niet te gebruiken is om toestellen van Apple. IPSec/L2TP : Dit is een gecombineerd protocol, waarbij IPSec en L2TP verschillende functies hebben. L2TP zorgt voor de verbinding, terwijl IPSec voor de versleuteling zorgt. Bij apparaten van Apple is dit aan te raden wanneer OpenVPN niet beschikbaar is.

: Dit is een gecombineerd protocol, waarbij IPSec en L2TP verschillende functies hebben. L2TP zorgt voor de verbinding, terwijl IPSec voor de versleuteling zorgt. Bij apparaten van Apple is dit aan te raden wanneer OpenVPN niet beschikbaar is. IKEv2/IPSec: Een populair protocol bij mobiele apparatuur. Het kan namelijk razendsnel verbinding maken met veranderende netwerken, wat bijvoorbeeld bij smartphones regelmatig gebeurt.

Het gebruik van VPN op verschillende apparaten

VPN kan natuurlijk op verschillende apparaten gebruikt worden. Dit is tevens afhankelijk van het apparaat dat gebruikt wordt. Zoals hierboven al kort beschreven, kan OpenVPN bijvoorbeeld niets uitrichten op Apple-apparatuur. Hieronder hebben we een aantal aanbevelingen wat betreft de apparaten waarop je een VPN kunt installeren.

VPN op een router

Een VPN op een router is vooral aantrekkelijk voor bedrijven of thuisnetwerken. Wanneer je deze namelijk installeert op je router, maken alle verbonden apparaten gebruik van de VPN-verbinding. Een groot voordeel is dat je hierdoor niet met elke apparaat apart verbinding hoeft te maken. Een klein nadeel is wel dat alle apparaten de data naar dezelfde server verzenden. Wil je zelf bijvoorbeeld een film kijken die alleen in Amerika beschikbaar is, maar iemand anders wil een film bekijken die alleen in Engeland beschikbaar is, dan is dat dus niet mogelijk.

VPN op een computer

Een VPN op je computer stelt je in staat om van thuis uit bijvoorbeeld ook verbinding te maken met het netwerk van een bedrijf. Hierdoor kun je data raadplegen die anders niet toegankelijk voor je was. Een groot voordeel van een VPN op een computer is dat je hierdoor alle data beveiligd verstuurt en dat je waarschijnlijk gebruikmaakt van slechts enkele netwerken. Dit maakt OpenVPN dus een aantrekkelijk protocol.

VPN op een smartphone

Maak je verbinding met een VPN op een smartphone, dan wil je natuurlijk dat deze zich razendsnel aanpast aan jouw locatie. Zoals hierboven al kort beschreven, is IKEv2/IPSec een protocol dat hiervoor aan te raden is. Hierdoor kun je namelijk snel wisselen tussen verschillende netwerken, zonder dat je hier lange tijd op hoeft te wachten.

Het wordt vaak aangeraden om een VPN te installeren op je smartphone, aangezien je met een smartphone vaker op plaatsen komt waar je gebruikmaakt van (onbeveiligde) wifinetwerken. Wil je te allen tijde beschermd blijven, dan is het aan te raden om minimaal een VPN op je smartphone te installeren.