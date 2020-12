Wybren van Haga kiest voor de ziel van de partij: ‘Mijn stem gaat natuurlijk naar Thierry Baudet’

Wybren van Haga — één van de twee huidige officiële Forum voor Democratie Kamerleden — is bijzonder verheugd met het nieuws dat de ledenraadpleging over de rol van Thierry Baudet vandaag al begint. Voor de camera laat hij weten dat dit in zijn ogen de enige juiste manier is om deze crisis te beslechten. En ja, natuurlijk steunt hij Thierry Baudet.

Want, legt Van Haga uit, “hij is degene die de partij heeft gestart, hij heeft haar uitgebouwd, en ik hoop dat hij nog vele jaren onderdeel mag zijn van de partij, als leider van deze prachtige partij.”

Vandaag 3 december om 18.00 start de ledenraadpleging van Forum voor Democratie. Dit is zoals het hoort. De leden zijn de partij en alleen zij bepalen wat er gebeurt. Uiteraard gaat mijn stem naar de oprichter en beoogd lijsttrekker @thierrybaudet@fvdemocratie #FVD pic.twitter.com/wBAacLOAiL — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 3, 2020

Hier valt natuurlijk weinig op af te dingen. Baudet hééft Forum voor Democratie inderdaad opgericht én opgebouwd. Hij heeft daarbij hulp gehad van anderen — van heel goede personen zelfs, en jammer genoeg ook van een paar backstabbers — maar het is niet overdreven om hem de ziel van de partij te noemen. Zonder hem wás er geen Forum voor Democratie… en zonder hem was FVD weinig meer geweest dan een iets rechtsere VVD.

Baudet heeft FVD een ziel gegeven. Die rechtse standpunten waar iedereen het over heeft, die zouden er niet zijn zonder Baudet. Want als je een man als Baudet weghaalt houd je een stel managers over; mensen die steeds meer water bij de wijn doen, waardoor er van de oorspronkelijke standpunten uiteindelijk niets meer overblijft en FVD feitelijk lid van het kartel is geworden.

De stem van de leden gaat natuurlijk om de vraag of Baudet partijleider mag blijven. Maar het gaat ook om de vraag: hoe behandelt FVD haar oprichter. Een partij die haar eigen oprichter met pek en veren eruit gooit; die haar bloedeigen grondlegger bij het grof vuil zet is eigenlijk gewoon niets waard. Er is voor zover mij bekend maar één partij in de moderne geschiedenis die dat deed: Leefbaar Nederland. Dat gebeurde met Pim Fortuyn. En toen die wegging stortte die partij in elkaar en raakte meteen in de vergetelheid. Terecht.

Mensen die het niet eens zijn met de ideologische principes van Baudet staat het vrij om zélf een partij op te richten. Maar zijn partij kapen? Dat is ronduit egoïstisch, asociaal, en belachelijk. Je moet wel van heel slechte huize komen om dat zelfs maar te proberen. Eens met Baudet of niet, dat doet er niet eens toe. Natúúrlijk is het aan hem om zijn partij te leiden. Mensen die in hem geen goed leiderschapsmateriaal zien kunnen en moeten maar lekker voor zichzelf beginnen.