Yes! Hugo de Jonge trekt zich terug als lijsttrekker van het CDA

Wat is vandaag een geweldige dag voor Nederland, voor alles en iedereen dat rechts is, en zelfs voor het CDA. Want, jawel, Hugo de Jonge heeft zojuist laten weten in een brief aan CDA-leden dat hij toch maar afziet van het lijsttrekkerschap bij de aankomende verkiezingen.

Feest!

In een email aan de leden, die hij ook op Twitter heeft gezet, schrijft De Jonge dat “de ongekende crisis die Nederland doormaakt, al maanden al mijn tijd en energie [vraagt. Ook de komende maanden zal dit zo zijn.”

En daar zit ‘m nou net de kneep. “Voor de zomer ben ik naar voren gestapt om het lijsttrekkerschap van de partij op me te nemen, omdat ik hou van onze partij en geloof in ons verhaal,” gaat hij verder. “Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn. Maar, van hard werken is nog nooit iemand minder geworden.”

“Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de corona-crisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven,” schrijft hij.

“Dit heeft mij gebracht tot het besluit om het CDA-bestuur mee te delen dat ik niet langer beschikbaar ben voor het lijsttrekkerschap van onze partij. Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.”

Nou Hugo, dat gaat werkelijk helemaal niemand om rouwen. Want man, man, man, wat was je en ben je impopulair in je eigen partij. Je won het lijsttrekkerschap met hakken over de sloot, maar dat kwam eerst en vooral doordat a) het bestuur je luidkeels steunde en b) iedereen ervan uitging dat je wel even zou winnen. Bij een eerlijke strijd was het heel anders geëindigd.

En dan was er natuurlijk ook nog het leuke “dank voor uw stem op Hugo de Jonge.” Maar goed, dat laten we maar even voor wat het is.

Goed nieuws voor het CDA, natuurlijk. Want de peilingen lieten zien dat De Jonge zijn partij niet terug op de kaart kan zetten. Het CDA staat virtueel op verlies — en fors ook. Alleen met een lijsttrekker die niet Hugo de Jonge heet kan daar verandering in komen.

Hoorde ik daar iemand “Pieter Omtzigt” zeggen?

Natuurlijk zijn we — jammer genoeg — nog niet af van De Jonge. Want hoewel hij er een enorme puinhoop van maakt als minister blijft hij voorlopig nog wel aan in die functie. Maar goed, zijn beslissing om zich terug te trekken als lijsttrekker is een begin.