Zeer kwalijk: Rutte erkent bemoeienis, heeft zich expliciet uitgesproken tegen onderzoek Syrische rebellen

Nieuwsuur meldde dat Rutte zich tijdens de ministerraad expliciet zou hebben uitgesproken tegen een onderzoek naar het Nederlandse hulpprogramma voor Syrische milities, ook wel bekend als NLA-steun. Terroristen sponsoren die verdacht worden van mensenrechtenschendingen heeft natuurlijk ook niet erg veel draagvlak in de Nederlandse samenleving!

Nederland verleende steun aan 22 gewapende groepen in Syrië, die op z’n zachtst gezegd niet helemaal pluis waren. Maar goed, als je de Syrische president Assad weg wilt hebben dan moet dat gewoon kunnen natuurlijk. Ook al weet je van te voren heel goed dat er zat groepen in die regio zitten die helemaal losgaan en daarbij wat executies, onschuldige slachtoffers en verkrachtingen niet schuwen. Zo gaat dat namelijk bijna altijd tijdens een gewapend conflict.

Het laatste wat je dan wil is dat dit uitkomt. Dat zet namelijk niet alleen de geloofwaardigheid van Nederland op het spel, waardoor drammen over mensenrechten al z’n kracht verliest, maar brengt ook onze bondgenoten in verlegenheid. Plus natuurlijk het risico dat de Russen nog een paar dikke bommen op ‘onze’ Toyota’s gooien.

De Tweede Kamer voelt zich nu buitenspel gezet, want Rutte blijkt dus gewoon hetzelfde spelletje te spelen als wat al die laffe ambtenaren bij de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst hebben gespeeld. We hebben als Nederland dus gewoon terroristen gesponsord en Rutte wilde niet dat er nog meer naar buiten kwam, dat is eigenlijk de kern van het hele verhaal.