Zijn we weer terug bij af? 9182 nieuwe besmettingen! ‘Hoogste aantal sinds piek tweede golf eind oktober’

We werden ook vandaag weer om de oren geslingerd met alarmerende cijfers als het gaat om de toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen. In het afgelopen etmaal meldt het RIVM vandaag bijna 9200 nieuwe besmettingen. Dat is zelfs het hoogste aantal besmettingen sinds de piek van de tweede coronagolf van eind oktober dit jaar.

Voor de derde dag op rij is het aantal coronagevallen gestegen. Gisteren kwamen er nog 8894 positief geteste coronapatiënten bij, vandaag staat de teller op bijna 9182. Donderdag begon de absurde toename van het aantal besmettingen nog met bijna 8800 gevallen.

Het lijkt dus wederom niet de goede kant op te gaan, en zoals De Dagelijkse Standaard vandaag al eerder schreef zal er zondag een oververhit kabinetsoverleg plaatsvinden in het Catshuis te Den Haag.

Inmiddels kunnen we er dan ook van uitgaan dat er aanstaande dinsdag wederom nieuwe maatregelen zullen worden aangekondigd in een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Of we dit jaar dus nog überhaupt wel kerst kunnen vieren met een (klein) aantal genodigden staat dus ook op losse schroeven, evenals het sluiten van musea, pretparken, dierentuinen en niet essentiële winkels.

De roep op harder ingrijpen lijkt steeds groter te worden in Nederland. Het is alleen allemaal zeer ongelukkig dat dit dus niet eerder is gebeurt en juist vlak voor kerst en Oud en Nieuw zal worden doorgedrukt. Overigens schuilt daar ook een politiek strategische overweging achter: de verwachtingen zijn dat we dit jaar weleens de meest onrustige Nieuwjaarsnacht in de Nederlandse geschiedenis kunnen verwachten. Voor die nacht zijn er al extra handhavers, politieagenten, brandweermannen en ambulancebroeders ingezet. Om deze beroepsgroepen een klein beetje te ontlasten, komt het de overheid bijzonder goed uit dat ze juist in deze periode zwaardere maatregelen aan zullen kondigen.