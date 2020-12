Zonder Thierry Baudet is FVD zielloos. Stem daarom JA

Het is bijzonder om te aanschouwen: nu Thierry Baudet verzwakt lijkt komen zijn tegenstanders als een roddel wolven op hem toesnellen. Stuk voor stuk proberen ze hem aan stukken te scheuren. Met zoveel mogelijk geweld. Triest, want zonder Thierry is FVD zielloos.

Vandaag is de grote dag dat FVD-leden beslissen mogen of Thierry Baudet al dan niet leider mag blijven van zijn partij. Een stel hyena’s is op hem gesprongen. Ze willen hem ten koste van alles beschadigen. “WEG MET BAUDET” is hun motto.

Maar er is een probleem. Want Forum voor Democratie zonder Thierry Baudet verliest haar ziel. Baudet is tot op grote hoogte de ziel van de partij. FVD is conservatief door Baudet. Als hij verliest neemt de liberale vleugel het over, wat inhoudt dat FVD in no time nauwelijks te onderscheiden meer is van de VVD. Maar wij FVD’ers willen helemaal geen VVD 2. Wij willen Forum voor Democratie, de partij zoals Baudet die altijd voor ogen heeft gehad.

Er is blijkbaar een quasi-liberale, politiekcorrecte, mekkerende, bangige vleugel die daar moeite mee heeft. Oké, nou. Als Baudet deze strijd vandaag wint wens ik die mensen het beste met hun eigen partij. Want ze hebben het recht om een VVD 2 op te richten.

Maar het recht dat ze niet hebben is om FVD te kapen, de grondlegger eruit te gooien en met pek en veren te bekladden, en vervolgens quasi-moreel superieur door het leven te gaan.