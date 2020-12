“Zorgvuldigheid”: ‘Ziekenhuizen nog wekenlang overvol, ook bij snelle daling besmettingen,’ aldus zorgbaas Kuipers

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zal het nog een flinke tijd duren voordat de ziekenhuizen weer op een enigszins normaal bezettingsniveau zitten. Zelfs als het aantal besmettingen nu sterk af zou nemen, blijven de ziekenhuizen mogelijk nog wekenlang overvol.

In een update die Ernst Kuipers zojuist gaf is het duidelijk geworden dat het water aan de lippen staat bij veel ziekenhuizen in Nederland. Dat gaat nog een flinke tijd zo blijven, wat er verder ook gebeurt. Er zijn simpelweg teveel mensen met het coronavirus die worden opgenomen.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen voor vandaag vastgesteld op 7.453. Dat zijn er 1.645 minder dan gisteren, maar vanwege de feestdagen is er ook veel minder getest. In de ziekenhuizen merken ze er althans niets van, want daar liggen nu 2.573 mensen met corona, waarvan 651 op de IC. In beide gevallen is dat een stijging ten opzichte van de dag ervoor.

Kuipers zelf noemt deze periode “spannend” en uit alles wat hij zegt blijkt eigenlijk wel dat het hele zorgsysteem echt aan alle kanten piept en kraakt. Natuurlijk probeert hij geen paniek te zaaien en zo rustig mogelijk over te komen – dat lukt hem ook goed. Maar als je hem hoort zeggen dat opnamestops normaal gesproken uitzonderlijk zijn en dat ze nu om de 24 uur voor komen…

Ook noemt hij de ontwikkeling dat er nog veel meer planbare zorg moet worden terug geschaald, wat betekent dat er hele afdelingen tijdelijk zullen moeten sluiten. Tegelijkertijd moeten oudere artsen nu ook weer nachtdiensten draaien, terwijl ze dat normaal allang niet meer hoefden te doen. Het moet echt niet veel erger worden dan dit, want dan dekt de term “zorgelijk” de huidige situatie totaal niet meer.

Allemaal de broekriemen dus aanhalen. Het gaat eerst nog een stuk erger worden voordat het weer beter wordt. Maar niet getreurd, want het gaat alleen allemaal maar zo omdat deze regering zo “zorgvuldig” te werk gaat, hè? Mijn hemel, wat mogen we toch eigenlijk blij zijn met zulke capabele leiders als Hugo de Jonge en Mark Rutte! Kuch, kuch. En nee, dat is geen coronahoestje…