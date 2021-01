Absurd! Hart van Nederland framet steekpartij Montfoort door statushouder als “mogelijke wanshoopsdaad”

Hart van Nederland speculeert er flink op los en noemt de steekpartij in Montfoort, waarbij een 16-jarig meisje door een 35-jarige Syrische statushouder bruut werd aangevallen, een “mogelijke wanhoopsdaad”. Waarom? Omdat de verdachte in een bijna leeg huis woont…

Het nieuwsmedium doet echt veel te hard zijn best om de publieke opinie te beïnvloeden. In het artikel zelf staat een deel van de schriftelijke reactie van de burgemeester van Montfoort, Petra van Hartskamp, over het brute voorval. Daarin roept ze expliciet op om “terughoudend te zijn met speculeren over aspecten van het incident”. En wat doet Hart van Nederland? Een paar buurtbewoners aan de jas trekken en op basis van die ‘verklaringen’ wild speculeren over de reden van dit incident.

“”Een heel sympathieke, aardige, bescheiden man. Daar schrik ik echt van”, vertelt een man. Hoewel het motief van de vluchteling nog onbekend is, viel het omwonenden wel op dat er nog maar weinig meubels in de woning van de man stonden. “Zijn huis was voor driekwart leeg, er stonden bijna geen meubels in. Dus misschien heeft hij slecht nieuws te horen gekregen of heeft hij te horen gekregen dat hij weg moest. Dat weten wij ook niet.””

Niemand heeft ook maar het flauwste benul over wat die man bezielde om op z’n blote voeten achter een paar fietsende meiden aan te rennen en één van hen neer te steken, dus kan het volgens Hart van Nederland misschien wel om een “wanhoopsdaad” gaan. Ja, zou kunnen ja. Of een terroristisch motief. Of een psychose. Of misschien wel iets totaal anders. Beetje raar om deze man direct in het hoekje ‘zielig slachtoffer’ neer te zetten, of niet?