Ah, de grenzen kunnen dus wél op slot: Marechaussee ontzegt na Brexit massaal Britten toegang tot Nederland

Als het moet, dan kunnen de Nederlandse grenzen daadwerkelijk op slot. Dat hebben enkele Britten ontdekt afgelopen weekend. Nu de Brexit een feit is, en het land niet definitief geen EU-lidstaat meer is, mogen Britse reizigers ook niet zonder meer ons land in. Wie had verwacht dat nou verwacht, dat onze grenzen daadwerkelijk gesloten kunnen worden voor bepaalde mensen?



Sinds 1 januari heeft de Koninklijke Marechaussee tien Britten de toegang tot Nederland ontzegd. Bij aankomst op Schiphol kregen te horen dat ze niet welkom zijn in het land. Ze mogen alleen nog Nederland in als het strikt noodzakelijk is. Aangezien de Britten niet langer deel uitmaken van de EU, geldt voor hen een strenger reisbeleid:

“Ze hebben allemaal wel een negatieve PCR-test, maar ze vergeten de basisregel, dat het moet gaan om een noodzakelijke reis, bijvoorbeeld voor werk of vanwege zwaarwegende privéomstandigheden”, zegt woordvoerder Robert van Kapel van de Marechaussee. “Ook mensen uit een veilig land mogen door, zoals Australië of Singapore, maar het Verenigd Koninkrijk is zeker geen veilig land.”

Met het aantal besmettingen dat de pan uitrijst is het VK allesbehalve veilig, dus het is meer dan logisch dat er eindelijk eens streng wordt gehandhaafd op de Nederlandse vliegvelden. Wel jammer dat er een Brexit voor nodig was om dit mogelijk te maken, want een inreisverbod vanuit sommige landen had in principe tijdens de eerste piek ook al mogen worden ingevoerd.

Het kabinet gaat de komende tijd de regels rondom het reizen naar Nederland nog niet veranderen. Er blijft voorlopig een negatieve pcr-test nodig om ons land binnen te komen. Deze maatregel is veel te laat ingevoerd, maar het is goed om te zien dat het kabinet deze eis niet na enkele dagen alweer versoepeld.

Het kabinet houdt vast aan de verplichting van een negatieve PCR-testuitslag voor reizigers uit hoog risicogebieden. Dit alles om de verspreiding zo veel mogelijk te beperken. De Tweede Kamer is vandaag hierover geïnformeerd via een Kamerbrief. Meer info: https://t.co/5oGfYuy896 — Ministerie van Justitie en Veiligheid (@ministerieJenV) January 3, 2021