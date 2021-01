Akwasi doet stom, Akwasi doet dom, achterban van de ‘zwarte vrijheidspleiter’: “Wij balen van Akwasi!”

Tuig rapper Akwasi heeft zichzelf onsterfelijk belachelijk gemaakt. Dat deed hij met enige bravoure in het evangelische programma ‘Dit is de Dag’ op Radio NPO 1. Voor het eerst sinds jaren nam de Publieke Omroep dan ook afstand van extremistisch gedachtengoed, in dit geval dus A-Kwa-Si.

Akwasi deed gisteren “een beetje dom” bij de Publieke Omroep. Zelfs zo dom dat hij zich nu beraadt op zijn rol binnen de aspirant-omroep ZWART. De oprichter van de bewuste ‘anti-racisme-omroep’ ZWART ging tijdens een gesprek met het evangelische EO helemaal uit zijn dak.

Aanleiding was een vraag van de interviewer over zijn zeer omstreden haat wekkende speech op De Dam in onze hoofdstad. Dat kon mister Akwasi echter niet hebben en de rest is geschiedenis (zie video).

Een dag later (waarschijnlijk eindelijk eens goed geslapen) gaat Akwasi dan ook diep door het stof. Niet te min omdat zijn eigen vertrouwelingen praktisch het vertrouwen in de zwarte vrijheidsstrijder hebben opgezegd.

Akwasi was dan ook echt ontzettend stout op de -door hem zo geliefde- gesubsidieerde Publieke Omroep. Dikke foei. De 32-jarige beroepsdemonstrant liep boos weg bij een interview met het evangelische NPO-programma Dit is de Dag. Waarom deed hij dit? Simpelweg omdat hij geen antwoord meer kon bieden aan de scherpe vraagstelling van presentator Hans van der Steeg. En ja, dat is meteen ook een doodsteek voor het zogenaamde activisme van verdienmodel Akwasi.

Het bleef hier echter niet bij. Op het hoogtepunt dieptepunt dwong meneer Akwasi de EO en zijn presentator zelfs om alle gemaakte opnames te wissen. Nou, sorry Akwasi -droplul-: In de media missen we geen opnames, geen geluidsbestanden, geen foto’s, eigenlijk he-le-maal niets. Deal with it.