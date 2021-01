Arib vreest voor Capitooltaferelen bij Tweede Kamer: ‘We gaan kijken of er zwakke plekken zijn’

Nadat heel Nederland met afgrijzen heeft gekeken wat er gebeurde in Washington vindt Tweede Kamervoorzitter Arib het verstandig dat er een extra check wordt gedaan voor het Binnenhof. Volgens Arib is het maar ‘beter dat we ons niet laten verrassen’ en daar heeft helaas helemaal gelijk in. Dit zou ook zomaar in Nederland kunnen gebeuren.

In het verleden is al geprobeerd om Kamervergaderingen te verstoren in Nederland. Met de oplopende spanningen van het laatste jaar, zoals de Boerenprotesten en de coronacritici, is het niet ondenkbaar dat ook het Binnenhof slachtoffer kan worden van een bestorming.

,,Het is belangrijk je niet te laten verrassen. Het zou zo maar weer ergens kunnen gebeuren. Ik heb gezegd: laten we voor de Tweede Kamer nog een keer een check doen. Het gebouw nog een keer bekijken op zwakke plekken.’’

Om het zekere voor het onzekere te nemen wordt de beveiliging van het Tweede Kamergebouw opnieuw gecontroleerd. Nu zullen alle politici die al doodsbang waren voor een Nederlandse coup d’état blij zijn dat Arib extra voorzichtig is.

De afgelopen maanden is de (politieke) spanning in Den Haag ook flink gestegen. Meerdere keren zijn politici bedreigd of uitgescholden. Ook toen sprak Arib al haar zorgen uit. Laten we alsjeblieft hopen dat we in Nederland niet afglijden naar het niveau van de VS. Geweld is nooit de oplossing.

Dat gezegd hebbende is het helaas in Nederland ook al eens flink misgegaan. Denk hierbij aan de bestorming van het Provinciehuis in Groningen.