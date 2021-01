Autoritair kabinet pleegt machtsgreep: ‘Avondklok stap dichterbij na Catshuisoverleg!’

Hoewel er op het internet behoorlijk wat kritiek op is komt er vrijwel zeker een avondklok. ‘Ingewijden’ zeggen namelijk dat invoering van deze bijzonder vergaande maatregel “een stapje dichterbij” is gekomen na het Catshuisoverleg van zondag. Vanmorgen wordt er in de coalitietop overlegd over dit onderwerp, en vervolgens buigt de hele Tweede Kamer zich erover. Maar bereid je er maar vast op voor: die avondklok komt er gewoon.

Nederland is nu al een maand lang in lockdown. En nu komt daar ook nog een avondklok bovenop: een verschrikkelijke, draconische en extreem verregaande maatregel. Alle winkels zijn dicht, behalve supermarkten en dergelijke. Het gevolg is dat heel veel mkb-bedrijven op omvallen staan. Van restaurants tot kledingwinkels. En dat is niet alles. Nee, de impact is zo groot dat zelfs internetbedrijven het lastig hebben. Er is immers minder geld in omloop en dus wordt er ook niets uitgegeven aan reclame, wat letterlijk het levensbloed is van nieuwe media als, ik noem maar een voorbeeld, DDS.

Dat is allemaal verschrikkelijk, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat de vrijheid Nederlanders op ongekende schaal is afgenomen. Het is dus méér dan financieel. Het is juridisch, politiek, economisch en zelfs psychologisch.

Maar wacht, het wordt hoogstwaarschijnlijk dus nog erger. Want “ingewijden” laten weten aan hun vrienden van het mediakartel dat “een avondklok in Nederland als nieuw pressiemiddel tegen het coronavirus […] langzaam waarschijnlijker [wordt.].” De ‘ingewijde’ geeft toe dat het “een gevoelig onderwerp” is vanwege “de enorme maatschappelijke impact en lading die het heeft,” maar dat weerhoudt de regering er niet van om toch aan te sturen op het invoeren ervan.

Laten we maar gewoon duidelijk zijn: dit komt er wel degelijk aan. Die avondklok wordt ingevoerd. En ja, dat was een maand geleden al duidelijk toen ze er voor het eerst over spraken al ware het een proefballonnetje. We gaan letterlijk naar een situatie in Nederland die we alleen maar kennen van oorlogen. Nou ja, zelfs dat is niet helemaal waar. Want zelfs in tijden van oorlog sluiten ze álle winkels (behalve supermarkten e.d.) niet voor twee maanden of langer. Zelfs voor een oorlog zijn de maatregelen die dit kabinet neemt, zeker als we de avondklok er ook nog eens bij nemen, extreem.

Het doel van de avondklok is ervoor zorgen dat mensen opgesloten zitten in hun eigen huis. Je mag er overdag even uit om boodschappen te doen en/of naar het werk te gaan, maar daarna moet je heel snel naar huis. Thuis de hele avond op de bank zitten. Tv kijken. Het liefst natuurlijk het NOS Journaal of die praatprogramma’s die de hele tijd hun angstporno herhalen. Want we moeten wel bang gehouden worden, natuurlijk. Stel je voor dat we niet bang meer zijn; dan houden we ons mogelijk niet meer aan achterlijke maatregelen die niets doen om het coronavirus te bestrijden en de volksgezondheid te beschermen. Dat willen de autoriteiten ‘natuurlijk’ ten koste van alles voorkomen. Nee, we moeten braaf doen wat er van ons verlangd wordt, hoe belachelijk de eisen van de staat ook zijn. En daarvoor moeten we doordrongen van angst zijn. Tot op het bot.

Deze maatregelen zijn zieker dan het coronavirus zelf. Eerst een belachelijke lockdown, nu komt er vrijwel zeker een avondklok bij. Dit zin geschifte maatregelen, zeker in combinatie met elkaar. Nu is het tijd voor mensen om te zeggen: tot hier en niet verder. Dít hoeft niet geaccepteerd te worden, zeker niet aangezien de lockdown óók nog steeds actief is.

Kappen hiermee, knettergek kabinet! Nederlanders zijn al genoeg van hun rechten verloren! Virussen horen helaas bij het leven, dat moeten we maar eens leren accepteren. Wat er niet bij hoort is dat wij rustig blijven zitten terwijl al onze rechten opgeschort worden.