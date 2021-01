Bam! Twitterfenomeen Sander van Dam legt idiotie Nobelprijs nominatie BLM bloot in 1 pijnlijke tweet

Hij heeft er maar één tweet voor nodig… met vier afbeeldingen. Maar in die ene tweet zegt Sander van Dam meer dan je in een heel boek kunt opschrijven. Black Lives Matter is alles behalve een vreedzame organisatie… en het is een grove schande dat het genomineerd is voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Eerder vandaag werd bekend dat BLM genomineerd is voor de Nobelprijs voor de Vrede. Nou neemt geen weldenkend mens die prijs nog serieus — in het verleden waren Barack Obama en Yasser Arafat immers winnaars — maar voor de twee of drie naïevelingen die dan nog wel doen is het misschien toch even van belang duidelijk te maken hoe volstrekt onzinnig dat is.

Maar wacht, dat ik niet zélf. Nee, ik laat Twitterfenomeen Sander van Dam dat doen. Want hij doet dat véél beter dan… en hij heeft er maar één tweet voor nodig.

Zo, die kan het Nobel Committee op een plek steken waar de zon niet schijnt.

