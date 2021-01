Big Tech dictators verklaren vrijheid van meningsuiting de oorlog: Trump overal geband, alternatieven geblokkeerd

Het is eindelijk zover. Jaren waarschuw ik al dat Big Tech a) eigenlijk één groot techkartel is, b) dat dit kartel in handen is van extreemlinkse gekken, en c) dat ze als ze denken dat ze kunnen toeslaan, ze de vrijheid van meningsuiting gaan afschaffen voor de rest van de wereld. Dat moment is nu gekomen.

Terwijl wij vannacht lekker sliepen gingen de Big Tech reuzen helemaal los in Amerika. Twitter kondigde aan dat het account van Donald Trump permanent geband werd. De democratisch gekozen president van Amerika mag zijn mening dus niet meer delen op Twitter, maar de Chinese ambassade mag wél heel blij tweeten over het steriliseren van Oeigoeren en het Iraanse regime mag wél doorgaan met tweeten dat Amerika dood moet.

De ban van Twitter kwam nadat Facebook en Instagram al hetzelfde gedaan hadden. In het geval van Twitter was het echter nog schokkender, omdat dit platform het belangrijkste podium was voor Trump om zijn achterban te bereiken.

Dat was allemaal al erg genoeg. Maar wat er vervolgens gebeurde is zo mogelijk nog erger. Kort na de ban kondigde Google namelijk aan dat de app van Parler — het belangrijkste sociale media alternatief op Twitter, dat vooral gebruikt wordt door rechtse Amerikanen (en Nederlanders) — uit de Google Play store geband werd. Oh, en Apple liet weten dat Parler 24 uur krijgt om “content te modereren” op de manier waarop de Silicon Valley dictators dat willen. Gebeurt dat niet dan… wordt Parler ook uit Apples AppStore verwijderd en is het dus feitelijk onmogelijk voor mensen om de app nog te downloaden.

Het moge duidelijk zijn: dit is één grote gecoördineerde actie van Big Tech om rechts Amerika de mond te snoeren. En vergis je niet, ze gaan gewoon hetzelfde doen in Nederland en andere Westerse landen. Uiteindelijk zullen alle rechtse partijen en stemmen eraan moeten geloven. Alleen de officieel goedgekeurde mainstream-stemmen mogen dan nog gehoord worden.

Dit proces is nu begonnen. En als Biden eenmaal in het Witte Huis zit wordt het allemaal nóg erger. Uiteindelijk gaan ze ook achter de Internet Service Providers aan van alles en iedereen dat rechts is, wat inhoudt dat niet alleen apps geband worden, maar dat hele websites uit de lucht gehaald worden.

Doodeng, maar nu is niet het moment om een stap terug te doen. Wij van rechts moeten elkaar steunen. Voorlopig betekent dit: ga naar Parler, neem een account, en praat daar met elkaar. Als dat niet langer kan, dan moeten we andere oplossingen vinden.

Big Tech en Big Leftist Government willen alle tegenstanders monddood maken. De grote digitale strijd waarvoor mensen als ik al jaren waarschuwen is begonnen. Nu is het tijd om onze rug te rechten en te weigeren een stap terug te doen. Wij eisen vrijheid. Wij eisen onze rechten op. En we laten ons niet de mond snoeren door Big Tech extremisten.

Oh, en voor iemand iets zegt: de situatie met Big Tech is nog gevaarlijker dan met de overheid. Bij overheden kun je naar de rechter stappen. Je hebt law and order. Met de Tech-dictators kan je helemaal niets doen als ze zich tegen je keren. Er is geen juridisch pad. Je kan niet naar de rechter stappen… Maar samen hebben al die Big Tech giganten wel het hele Internet in een wurggreep — zo’n harde wurggreep dat je, als ze zich tegen je keren, eigenlijk niets meer kan.

Nu is het tijd voor de politiek in Nederland om in actie te komen. Bedrijven als Twitter en Facebook en al die andere giganten mogen niet langer “beschermd” worden. De vrijheid van meningsuiting op dat soort platforms moet afgedwongen worden, en als sociale media die vrijheid niet respecteren moeten ze aangeklaagd kunnen worden. Kom in actie, red de vrijheid van meningsuiting!