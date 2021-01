Boze Wilders veegt idiote avondklok direct van tafel: ‘Disproportionele vrijheidsbeperking!’

PVV-lijsttrekker Geert Wilders laat geen spaan heel van het overduidelijke plan van het kabinet om snel een avondklok in te voeren. De PVV-leider noemt een avondklok terecht een “disproportionele vrijheidsbeperking” en zegt dat zijn partij er tegen is én tegen zal blijven. Een dergelijk plan kan nooit op steun rekenen van de PVV. Punt.

Vanochtend berichtten wij dat er een grote kans is dat het kabinet heel spoedig alsnog een avondklok invoert. Die zou moeten gelden vanaf 20:00 uur ’s avonds tot 04:00 in de ochtend. Je mag dan dus acht uur per dag (of per avond/nacht) je huis niet uit. Overdag mag je wat boodschapjes doen en naar het werk (áls ‘buitenshuis werken’ essentieel is, natuurlijk), maar daarna moet je zo snel mogelijk thuis op de bank gaan zitten. Wat nou sociaal leven!? Ga maar lekker Netflix kijken.

Geert Wilders heeft duidelijk gemaakt op Twitter dat de PVV eerder tegen de avondklok is en dat nog steeds is. De partij wil niets te maken hebben met de avondklok, nee, ook niet als het kabinet zegt dat ‘de cijfers’ slecht zijn. In november kwam Wilders persoonlijk al met een motie tegen een avondklok. Die werd toen aangenomen door de Tweede Kamer.

“Alleen VVD, CDA en CU stemden tegen. D66 steunde mijn motie wél, even kijken of ze nog iets van een ruggengraat over hebben en tegen deze disproportionele vrijheidsbeperking blijven!” aldus Wilders op 12 januari in een tweet die hij gisteravond laat toen bekend werd dat het kabinet wéér een avondklok overweegt snel retweette:

Motie #PVV TEGEN #avondklok al in november aangenomen! Alleen VVD, CDA en CU stemden tegen. D66 steunde mijn motie wél, even kijken of ze nog iets van een ruggengraat over hebben en tegen deze disproportionele vrijheidsbeperking blijven! #coronamaatregelen #corona pic.twitter.com/8vxaU8H4w4 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 12, 2021

Ook zette Wilders een video online van de stemming. De enige tekst erbij: “Géén avondklok!”

Aangezien het kabinet écht van plan lijkt om de avondklok in te voeren is het nu aan de Tweede Kamer om zich daar luid en duidelijk tegen te verzetten. Doen de partijen daar dat niet, dan is het straks einde oefening met de bewegingsvrijheid van mensen. Dan kun je na 20:00 zelfs niet even een rustige wandeling in het park maken. Zoals Geert terecht zegt: géén avondklok!